數百白點環繞於蘇伊士運河出口　日本太空人曝堵塞畫面

以太空空拍出名的日籍太空人野口聰一(Soichi Noguchi),31日於推特分享蘇伊士運河大排長龍景象,展現數百白點所代表的堵塞船隻,引起大批網友驚嘆回應,「太嚇人了」。

長榮巨型貨輪長賜號(Ever Given)蘇伊士運河擱淺事件已逾1週,29日雖成功浮起脫困,但海外數百船隻仍預計費時3天才能完全淨空,恢復正常。

野口在推特上發文表示,「蘇伊士運河終於開通,但仍有非常多船隻正排隊等待進入。」照片上清楚可見數百白點環繞於運河出口,與狹窄通道形成極大對比。

野口聰一今年55歲,於2020年11月17日抵達國際太空站,自此多次在推特發文分享空拍美景,包括海洋、山脈、雲層、地理及月球,更曾三度空拍展現台灣之美,受眾多網友喜愛與支持。他日前發出珍貴的撒哈拉沙漠沙塵暴影像,也引起全球關注與高度討論。

野口以及同行的3位美籍太空人將在4月28日結束近半年任務,乘坐太空探索科技公司(SPACE X)的天龍太空船(Crew Dragon)「堅韌號」返回地球。另一位52歲日籍太空人星出章彥將於4月22日起飛前往國際太空站,也將會是2010年後,再次有2名日籍太空人同時在國際太空站上。

#Suez canal reopened, but still many ships are waiting in line. #スエズ運河 再開したようですが、まだ大型船が待機中です。 pic.twitter.com/YeTFtYzBtj