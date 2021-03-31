數百白點環繞於蘇伊士運河出口　日本太空人曝堵塞畫面

▲ 長榮長賜號。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

以太空空拍出名的日籍太空人野口聰一（Soichi Noguchi），31日於推特分享蘇伊士運河大排長龍景象，展現數百白點所代表的堵塞船隻，引起大批網友驚嘆回應，「太嚇人了」。

長榮巨型貨輪長賜號（Ever Given）蘇伊士運河擱淺事件已逾1週，29日雖成功浮起脫困，但海外數百船隻仍預計費時3天才能完全淨空，恢復正常。

野口在推特上發文表示，「蘇伊士運河終於開通，但仍有非常多船隻正排隊等待進入。」照片上清楚可見數百白點環繞於運河出口，與狹窄通道形成極大對比。

▲ 長榮貨櫃輪長賜號於29日成功脫困。（圖／路透）

野口聰一今年55歲，於2020年11月17日抵達國際太空站，自此多次在推特發文分享空拍美景，包括海洋、山脈、雲層、地理及月球，更曾三度空拍展現台灣之美，受眾多網友喜愛與支持。他日前發出珍貴的撒哈拉沙漠沙塵暴影像，也引起全球關注與高度討論。

野口以及同行的3位美籍太空人將在4月28日結束近半年任務，乘坐太空探索科技公司（SPACE X）的天龍太空船（Crew Dragon）「堅韌號」返回地球。另一位52歲日籍太空人星出章彥將於4月22日起飛前往國際太空站，也將會是2010年後，再次有2名日籍太空人同時在國際太空站上。

▼日籍太空人野口聰一將於4月28日從國際太空站返回地球，結束長達半年太空任務 。（圖／路透）