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運將失蹤快1年…無良官員「屍體塞垃圾袋」還家屬　扔地飄惡臭！

▲▼ 墨西哥男子遺體被裝在塑膠袋裡還給家人。（圖／Mothers Searching）

▲ 查布爾遺體被裝在塑膠袋裡，一旁的姊姊相當悲痛。（圖／Colectivo Madres Buscadoras Coatzacoalcos）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥日前發生一起離譜事件，一名男子去年4月前往探望母親途中失蹤，長達將近一年遍尋不著，回到母親身邊時已成冰冷遺體。更令家人心痛的是，檢方竟將他的遺體裝在未封口的黑色大塑膠袋裡。福利團體公開照片，點燃社會怒火，當事官員因此被開除。

30歲男子查布爾（Eladio Aguirre Chable）在著名度假勝地坎昆開計程車賺錢，2020年4月回家鄉探望母親途中，在維拉克斯州突然失蹤，疑似遭到綁架。該州位於墨西哥東部，經常上演販毒集團間的致命地盤之爭，治安狀況極差。自墨國政府2006年為掃毒部署軍隊，已有多達30萬人死亡，逾8萬人失蹤。

查布爾的家屬前陣子收到一張紙條，上頭稱查布爾的屍體在維拉克斯州。警方當時判斷這是詐騙，告訴他們不必理會，但家屬不久後就在阿瓜杜爾塞一處河邊發現他的屍體，身上還穿著失蹤當天的衣服。當局隨後派車前來收屍，驗屍結束後竟以2個未封口的黑色垃圾袋裝起屍體，隨意置於地上，交給他的家人。

當地多個民間團體組成的失蹤者家屬救援組織28日公開一張照片，其中查布爾的姐姐坐在椅子上，低頭看向地上裝著弟弟屍骨的垃圾袋，引發大眾撻伐。據報因墨西哥南部的炎熱天氣，官員將袋子交給家屬時發出令人作嘔的氣味。眼看爭議越演越烈，2名涉案檢察官員已被解雇。

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