梅根哈利爆將「在美產女」！　英王室首位成員出生於美國

▲英國哈利王子夫婦將於初夏產下第二個孩子。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

根據《紐約郵報》旗下影劇網站Page Six報導，目前懷有身孕的梅根打算於美國生產，而腹中的女兒則會成為首位出生於美國的英國王室成員。

梅根與哈利3月7日接受節目獨家專訪時透露，腹中胎兒的性別是女生，雖然並未詳細說明預產期，但梅根曾表示孩子將於初夏出生。而根據Page Six報導，兩人決定在美國生產，這樣一來，小女兒也將成為英國王室首位在美國出生的成員。

梅根2019年生亞契時，原本打算在家中生產，因此聘請了女性接生團隊在倫敦郊區的家中待命，然而過了預產期一週後，梅根卻遲遲未出現生產徵兆，因此隨即被送往倫敦的醫院，並在5月6日誕下亞契。

▲哈利與梅根日前接受專訪稱，英國王室充滿種族歧視，引起女王極度關注。（圖／路透社）



Page Six引述消息人士報導，梅根此次生產原本也打算要在家中生產，但在醫師團隊的建議下，最終還是決定在醫院生產。

另一方面，哈利王子於西洋情人節當天宣布，妻子梅根再度懷孕，此前梅根曾自曝搬到美國後一度流產。隨後兩人的發言人也證實，「我們可以確認亞契將成為一位大哥哥」，兩人非常期待第二名孩子。而該新成員將成為排名第8的英國王位繼承人。

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