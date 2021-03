北韓核設施再啟動！最新衛星照曝光　華府智庫憂：緊張升級

▲北韓鈾濃縮工廠再啟動。(圖/翻攝自CSIS)



記者張方瑀/綜合報導

美國智庫30日指出,北韓在位於寧邊的鈾濃縮工廠已經重新開始活動,該設施的煙囪不斷排出蒸氣與煙霧,可能已開始對核廢料棒進行再處理,這也是該國對拜登政府最新的挑釁行為。

根據華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)「跨越緯線」(Beyond Parallel)網站發布的最新衛星圖顯示,北韓位於寧邊的鈾濃縮工廠似乎開始恢復活動。從30日的照片可清楚看到,不斷有蒸汽和煙霧從該處的小型建築冒出;寧邊的放射化學實驗室主要工作是,對核廢料棒進行再處理,以提取製造核武必須的鈽。

A March 30, 2021 satellite image shows steam emitting from both a small building within the Yongbyon Radiochemistry Laboratory and from its associated thermal plant. pic.twitter.com/LfqBzJByP5