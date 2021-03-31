北韓核設施再啟動！最新衛星照曝光　華府智庫憂：緊張升級

▲北韓鈾濃縮工廠再啟動。（圖／翻攝自CSIS）



記者張方瑀／綜合報導

美國智庫30日指出，北韓在位於寧邊的鈾濃縮工廠已經重新開始活動，該設施的煙囪不斷排出蒸氣與煙霧，可能已開始對核廢料棒進行再處理，這也是該國對拜登政府最新的挑釁行為。

根據華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）「跨越緯線」（Beyond Parallel）網站發布的最新衛星圖顯示，北韓位於寧邊的鈾濃縮工廠似乎開始恢復活動。從30日的照片可清楚看到，不斷有蒸汽和煙霧從該處的小型建築冒出；寧邊的放射化學實驗室主要工作是，對核廢料棒進行再處理，以提取製造核武必須的鈽。

A March 30, 2021 satellite image shows steam emitting from both a small building within the Yongbyon Radiochemistry Laboratory and from its associated thermal plant. pic.twitter.com/LfqBzJByP5 — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) March 30, 2021

專家指出，鈾濃縮工廠重啟可視為北韓領導人金正恩，再度加大對美國與南韓的施壓力道，也是美國與北韓緊張關係升級的延伸。

近來北韓挑釁動作頻頻，北韓25日才朝東海（日本海）方向發射2枚改良型彈道飛彈，並聲稱飛彈飛行600公里後精準打擊目標；當時拜登抨擊，此次北韓試射已違反聯合國安理會決議，「若美朝關係再度呈現緊張局勢，（我方）將會做出相應舉措。」

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