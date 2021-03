泰國示威擋王后車隊…學運5人遭控「圖謀傷害罪」　恐至少坐牢16年

▲ 泰國王后蘇堤達的車隊在去年10月被擋。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

泰國王后的車隊在去年10月行經曼谷街頭時,一群示威者擋在了車隊前高舉右手、行三指禮抗議。事後,其中5名示威者被捕,並在今年3月31日以「圖謀傷害泰國王后」罪被控上庭,但這5名嫌犯都拒絕認罪,並要求保釋。

綜合路透社等外媒報導,去年10月14日下午5時22分,載著泰國王后蘇堤達(Suthida)和提幫功王子(Dipangkorn Rasmijoti)的車隊,緩緩經過曼谷政府大樓附近的道路。當時,有上萬名示威者正在1公里外的地方抗議,王室也未事前通知,車隊將要駛過。

WATCH: Protesters gathered and slowed down a convoy carrying Thailand's Queen Suthida in Bangkok, as the latest demonstration brought out tens of thousands of protesters onto the streets. pic.twitter.com/XFuouN4y70