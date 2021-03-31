泰國示威擋王后車隊…學運5人遭控「圖謀傷害罪」　恐至少坐牢16年

▲ 泰國王后蘇堤達的車隊在去年10月被擋。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國王后的車隊在去年10月行經曼谷街頭時，一群示威者擋在了車隊前高舉右手、行三指禮抗議。事後，其中5名示威者被捕，並在今年3月31日以「圖謀傷害泰國王后」罪被控上庭，但這5名嫌犯都拒絕認罪，並要求保釋。

綜合路透社等外媒報導，去年10月14日下午5時22分，載著泰國王后蘇堤達（Suthida）和提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）的車隊，緩緩經過曼谷政府大樓附近的道路。當時，有上萬名示威者正在1公里外的地方抗議，王室也未事前通知，車隊將要駛過。

WATCH: Protesters gathered and slowed down a convoy carrying Thailand's Queen Suthida in Bangkok, as the latest demonstration brought out tens of thousands of protesters onto the streets. pic.twitter.com/XFuouN4y70 — NBC News World (@NBCNewsWorld) October 15, 2020

不久後，示威者見到王室車隊，於是有不少人衝上前高舉右手、行三指禮，邊高呼著「國家、信仰、人民」的抗議口號。王后見狀仍和藹地向民眾打招呼，但受驚的她面露不安，王室車隊也在5分鐘後離開現場。

隨後，政府迅速鎮壓示威者，並逮捕了泰國學運領袖法蘭西斯（Francis J. Bunkueanun Paothong）、艾格猜（Ekachai Hongkangwan）等5人。他們的代表律師彭素（Poonsuk Poonsukcharoen）表示，檢察官將以「圖謀傷害泰國王后、王位繼承人或攝政王」的罪名起訴5人，他們可能面臨最低16年的有期徒刑。

21歲的法蘭西斯辯稱，「我在過去的幾個月已經不斷重申，我從來未想過要阻擋王后車隊，也不曾試圖這麼做。」而其餘被捕的艾格猜和蘇拉納特（Suranat Panprasert）等人也都不認罪，並要求保釋。他們表示，「我們沒有做錯任何事，也根本不知道王室車隊要來，所以我們應該要獲得保釋。」

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