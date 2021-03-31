繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝光　甜美穿搭狂吸30萬粉

▲新加坡網紅蔡佳芸的美貌與穿搭風格讓許多網友都十分喜歡她，連媒體也將其稱為「承繼最多愛馬仕包包的富二代」。（圖／翻攝自IG／xcalikins）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡網紅蔡佳芸（Calista Cuaca）的生活也許可以和Netflix真人秀《璀璨帝國》媲美，這名擁有女神級樣貌、穿著打扮極具個人風格的名媛最近在網路再度翻紅，除了被網友們譽為可與邱淑貞女兒沈月匹敵的美貌外，蔡佳芸超狂的家庭背景與豪華時尚的生活也讓人移不開焦點，就連媒體也將其稱為「承繼最多愛馬仕包包的富二代」。

綜合外媒報導，蔡佳芸的父親是印尼富商楚亞甲（Nurdian Cuaca），曾是新航空姐的媽媽則是「擁有最多愛馬仕鉑金包的女人」蔡欣穎（Jamie Chua）。雙親離異後，蔡佳芸與哥哥隨母親返回新加坡生活，而富商爸爸每個月則會支付45萬元新幣（約新台幣955萬元）的贍養費供他們生活。

儘管22歲的蔡佳芸繼承了母親深邃的五官與美貌，但她走的路線與媽媽高調曬包、精緻奢華的風格截然不同，她的穿衣品味更偏向於甜美和青春活力的運動風。她也經常在個人的YouTube頻道和Instagram上分享自己的美妝和穿搭心得，因此吸引了不少喜歡她的粉絲追踪，也常常收到各大品牌的邀約，出席活動或代言。

雖然是含著金湯匙出生，但被媒體稱為「承繼最多愛馬仕包包的富二代」仍十分用心經營自己的網紅事業，她的Instagram目前已有29.9萬名追蹤者，10個月前才開始經營的YouTube頻道也有3.88萬名訂閱者，其網路影響力可見一斑。

更多「大排長榮」系列報導

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

契爾氏「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」 趕走粉刺超輕鬆

