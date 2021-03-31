70歲色老翁偷看女鄰居包裹！　狂發鹹濕簡訊「晚上來洗澡吧」

▲南韓一名老翁不停傳送鹹濕訊息，對女鄰居性騷擾。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

許多女性喜歡網購，直接將貨品寄到家中，然而南韓一名女性卻因此蒙受了長期的性騷擾。嫌犯是住在隔壁的70餘歲老翁，他竟從女鄰居信箱裡的快遞包裹單據，查出了她的電話號碼，從此之後便不斷以簡訊騷擾，嚇得女子只能到警局報案。

根據《韓聯社》報導，大田市一名70多歲老翁於2019年手寫「求愛信」投遞給住在隔壁的女鄰居，卻在她的信箱中發現快遞包裹，而且單據上還寫有手機號碼，這名老翁此後便經常傳送「我永遠愛妳」、「晚上來洗澡吧」等性騷擾簡訊。而受害女子因為是獨自一人居住，在收到求愛信件與騷擾簡訊後感到相當害怕，遂到警局報案。

報導指出，受害女子報案後，這名老翁竟然變本加厲，再度發送200多則引發恐懼或心理不安的威脅簡訊，最後女子不堪痛苦，只好搬家。據了解，老翁接受調查時供稱，「因為那位女鄰居洗澡好像洗了很久，一直不斷傳出水聲，我以為她喜歡我。」

大田地方法院刑事獨立第四庭法官判決稱，被告使得受害者遭受反覆的痛苦而搬家，也並未從受害方取得原諒，因此作為量刑考慮，依違反性暴力犯罪等相關條例法判處老翁6個月有期徒刑，以及40小時性暴力治療。

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