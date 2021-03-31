每天走1000步！104歲勇嬤傳遞聖火　「雨中拼完全程」步伐超穩健

▲日本104歲人瑞阿嬤傳遞東奧聖火。（圖／翻攝自YouTube／TBS NEWS、ANNnewsCH）

記者張寧倢／綜合外電報導

東京奧運會的聖火傳遞進入第2個都道府縣──栃木縣，共有191人在16個市鎮傳遞聖火，特別引人注目的是一名104歲的人瑞阿嬤，她以縣內最高齡跑者之姿於28日晚間8時左右，穩健地走完了全長200公尺的聖火路線，還說「跑起來完全不會累」。

▲箱石阿嬤平常會舉著與聖火火炬重量相等的棍棒，練習健走。（圖／翻攝自YouTube／TBS NEWS、ANNnewsCH）

綜合日本《每日新聞》、TBS報導，104歲的箱石阿嬤在栃木縣開理髮廳，職涯長達90年的她由於丈夫戰死，不僅用一把理髮刀獨力將2名孩子拉拔長大，直到現在她仍親自為客人理髮。東京奧運宣布延後舉辦時，箱石阿嬤曾表示「不知道自己能不能等到1年後」，但她卻將憂慮化為汗水，努力鍛鍊身體，每天堅持走1000步，還會舉著與聖火火炬重量相同的棍棒練習，就是為了能順利完成重任。

▲箱石阿嬤平常除了會鍛鍊臂力，還會用輕型啞鈴訓練腿力。（圖／翻攝自YouTube／TBS NEWS、ANNnewsCH）

報導稱，箱石阿嬤在這期間很擔心東奧會再延期或停辦，因此在調整身體狀況的同時，也很關注疫情。然而，當她舉著長70公分、重達1.2公斤的火炬，以穩健步伐走完200公尺，並順利傳達給下名跑者時，箱石阿嬤鬆了一口氣地說，「雖然沒有很在意下雨，但要是摔倒的話就麻煩了，所以才小心翼翼地走著，現在終於如願以償，我非常高興。」

▲箱石阿嬤在77歲長子的陪同下，順利傳遞聖火。（圖／翻攝自YouTube／TBS NEWS、ANNnewsCH）

報導指出，即使當天下著雨，箱石阿嬤仍面帶笑容，一邊跑步，一邊向觀眾揮手致意，看起來相當遊刃有餘。箱石阿嬤表示，因為當下心情很好，又是夢想中的事情，所以跑起來完全不會累，「因為要來傳聖火，理髮廳已經休息2、3天了，回去之後就會馬上開店營業。」

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