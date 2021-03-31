運動前喝「蛋白奶昔+咖啡因」　29歲健身教練突倒地！吐白沫中毒亡

▲ 曼斯菲爾德打算出門運動，沒想到突然昏倒。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash、Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

現代人越來越注重運動養生，但若習慣錯誤，可能對身體帶來嚴重影響。英國日前發生一起悲劇，一名健身教練平時身體健康，某天正打算出門運動，卻突然心跳加速，在家人面前暈倒，口吐白沫，緊急送醫不治。原來他在運動前喝下高蛋白加上咖啡因，竟導致咖啡因中毒而死。

《每日郵報》報導，現年29歲的曼斯菲爾德（Thomas Mansfield）來自威爾斯科爾溫灣，自行創業經營健身課程，同時擔任保全，和妻子蘇西（Suzy）育有一對兒女。他1月某天喝下自行調製的咖啡粉加上高蛋白奶昔，打算出門運動，沒想到幾分鐘後感覺不適，心跳加速，接著就在蘇西面前昏倒，緊急送醫後病情急速惡化，當天稍晚在急診室身亡。

調查人員發現，曼斯菲爾德服用的咖啡因達到致命劑量的5倍，初步判斷死因為咖啡因中毒。毒物檢測結果顯示，事發當時他每公升血液中含有392毫克的咖啡因，遠超過每公升80毫克的致死量。

一杯咖啡通常只會讓血中咖啡因濃度上升2至6毫克，許多品牌的運動前蛋白飲咖啡因含量大多介於150毫克至300毫克，而一茶匙純咖啡因粉就含有3200毫克，但目前不清楚曼斯菲爾德食用何種奶昔，以及加入多少咖啡因。

曼斯菲爾德和蘇西本該在3月慶祝結婚2週年，如今天人永隔。蘇西悲痛地表示，「我的世界被撕裂，我的孩子失去父親。他是我生命的全部，我永遠也不會忘記。湯姆，我非常想念你，我愛你勝過任何人。」

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