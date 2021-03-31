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H＆M最新聲明：致力重獲中國消費者信任「中國是非常重要的市場」

▲▼北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

受中國大陸民間強力抵制的H&M於31日發出聲明，表示致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心，「我們相信，通過與利益相關者和合作夥伴的共同努力，我們可以在發展時尚產業、服務客戶和尊重客戶的方式上邁出步伐。」

H&M指出，他們正與中國的同事一起，盡一切努力應對當下的挑戰，尋找前進的方向，「中國對我們來說是一個非常重要的市場，我們對中國的長期承諾依然堅定。在中國發展了三十多年，我們見證了中國紡織業的顯著進步。作為創新和技術的前沿，中國顯然將繼續在整個產業的進一步發展中發揮重要作用。」

H&M提到，他們為他們的供應商能夠參與到這一發展中來而感到自豪，希望繼續與中國的合作夥伴和利益相關者一起為推動產業進步做出貢獻，「我們希望在中國和其他地方成為一個負責任的採購者，目前正在制定前瞻性的戰略，並積極展開下一步的材料採購工作。我們希望與所有相關的利益相關者一起合作，成為解決方案的一部分，共同打造一個更加可持續發展的時尚產業。」

H&M還說，作為一家全球性的公司，他們遵守所有業務所在市場的當地法律和監管框架，「我們的公司價值觀建立在信任、尊重、誠信和對話的基礎上。我們希望專注於我們的核心業務和我們最擅長的領域——將時尚和設計帶給世界各地的客戶。」

H&M強調，他們致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心，「我們相信，通過與利益相關者和合作夥伴的共同努力，我們可以在發展時尚產業、服務客戶和尊重客戶的方式上邁出步伐。」

▼H＆M最新聲明。（圖／翻攝H&M）

▲▼H＆M最新聲明：希望繼續與中國夥伴合作「展開下一步原料採購」。（圖／翻攝H&M）

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