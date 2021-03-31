賀錦麗提前接班？白宮官網破天荒標注拜登-賀錦麗政府

▲你辦事，我放心？拜登與賀錦麗相視而笑的畫面。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

白宮官網最近開始使用「拜登-賀錦麗政府」(Biden-Harris Administration)這個詞。在此之前，從來沒有哪一屆美國政府會在官方網站或社群媒體上，同時列出總統和副總統的名字。美國媒體稱此一變化「前所未有」。

一封來自聯邦政府機構的洩密郵件顯示，白宮正在玩文字遊戲，以淡化美國總統拜登對白宮的掌控。在白宮的所有公務中，都在用語言來拉抬美國副總統賀錦麗的地位。 該郵件寫道：「請務必在正式的公共通訊中，將本屆政府稱為『拜登-賀錦麗政府』。」信中還把「拜登-賀錦麗政府」一詞周黑體字突顯出來。

有網友注到，特定的語言也出現在美國15個政府部門的網站上：農業、商業、國防、教育、能源、衛生和公共服務、國土安全、住房和城市發展、內政、勞工、州、交通、財政和退伍軍人事務部以及總檢察長的新聞稿裡，都已經標注「拜登-賀錦麗政府」。

白宮官方推特也已經開始使用這個詞。據「直言不諱」(OUTspoken)新聞網站報導，至少在23日當天，白宮推特帳號的簡介就已經改成了「拜登-賀錦麗政府」。也就是說，這並非標注錯誤，而是已經掛在首頁上近一周時間。

美國媒體認為，這是史無前例之舉。此前，副總統的名字從未在官方管道上被嵌進美國政府的名字裡。即使在歐巴馬時期，總統和副總統的名字會出現在媒體文章或偶爾的描述中，但絕不會成為官方頭銜共同出現。

面對白宮此一反常舉動，有關賀錦麗計畫「接管」白宮的猜測仍在繼續 。一些網友猜測，此舉顯示「副總統賀錦麗才是美國政府的真正掌控者」。