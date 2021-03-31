印尼波音737墜海空難　2個月後「座艙語音紀錄器」找到了！

▲三佛齊航空波音737-524型飛機年初墜海失事，印尼當局宣布尋獲座艙語音紀錄器。（圖／路透）

文／中央社雅加達31日綜合外電報導

印尼三佛齊航空（Sriwijaya）編號SJY-182波音737-524型班機今年1月9日起飛後不久便墜入爪哇海，機上62人全數罹難，印尼交通部今天表示已尋獲座艙語音紀錄器（CVR）。

根據印尼交通部致記者的媒體邀請函內容，交通部將於當地時間今天上午11時（台灣時間中午12時）召開記者會對外說明。

海軍發言人向路透社表示，相關人員今天尋獲座艙語音紀錄器，不過交通部發言人拒絕評論紀錄器狀態是否良好。

▲印尼交通部31日尋獲座艙語音紀錄器（CVR），但未知紀錄器狀態是否良好。（圖／路透）

潛水人員在空難發生幾天後，找到飛機座艙語音紀錄器的外殼和定位信號，但耗費近3個月時間才找到紀錄器；當地水深雖相對較淺，但海水泥濁，時有強勁洋流。外媒先前報導這架機齡26年的客機機型為波音737-500型。

印尼獅子航空（Lion Air）載有189人、編號JT610 的波音737 Max型客機2018年10月29日起飛後不久同樣墜入爪哇海，全機無人生還，當時潛水人員也花了近3個月時間，才於隔年1月14日找到座艙語音紀錄器。

三佛齊航空空難事故調查人員的初步報告指出，事發當時，這架飛機曾出現發動機推力不平衡情形，最終導致飛機迅速翻滾，墜入茫茫大海。

▲班機失事後，相關單位打撈到機身殘骸。（圖／路透）

這份報告內容還包括另一個俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器資訊；三佛齊航空班機失事後不久，便尋獲了飛行紀錄器。座艙語音紀錄器可能有助調查人員瞭解機長當下採取的行動。

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