罕見血栓致9死　德：禁60歲以下施打AZ疫苗

▲英國AZ疫苗自發放起，其效用多次遭受質疑。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

德國自開放施打AZ疫苗，至今已有9名接種者因罕見血栓症狀喪命，衛生局將針對風險，限制60歲以下民眾施打AZ疫苗，同時將開放65歲以上長者接種疫苗，包括66歲總理梅克爾（Angela Merkel）。梅克爾表示，「輪到我的時候，我一定會去接種疫苗，AZ也會」。

德國獨立疫苗專家小組最新報告顯示，罕見靜脈竇血栓患者近期出現於少數AZ疫苗接種者頭部，造成嚴重後果導致死亡。政府領導的保羅艾爾莉析研究所（Paul Ehrlich Institute）目前記錄31例血栓案件，其中29例為20至63歲女性。

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）30日表示，「將權衡疫苗副作用，雖然血栓機率極低，但仍須認真對待」，除非屬新冠肺炎高風險患者，且同意承擔機率極小的嚴重副作用，今後只會開放60歲以上民眾接種疫苗。柏林以及多州都已停止對年輕人施打AZ疫苗，將等待詳細報告再做出決定。斯潘表示，此決定多少會對全球疫苗運動帶來挫折，但將能提供更多資源給60歲以上患者，降低新冠疫情重病風險。

疫苗研發公司對此聲明，「全球已有數千萬人接種AZ疫苗，歐盟和世界衛生組織都認為，疫苗的好處大於風險。」公司也承諾，將繼續與德國當局合作，一同解決問題所在，並持續觀察疫苗與血栓相關數據。

加拿大於29日暫停55歲以下民眾施打AZ疫苗。防疫諮詢委員會副主席迪斯博士（Shelley Deeks）表示，AZ疫苗目前仍存在不確定性，血栓風險從先前的100萬分之1提高到10萬分之1，促使健康局採取行動。