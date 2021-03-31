教堂牆壁破洞「冒人頭」！居民見落跑笨賊傻眼　原地盤問逼吐贓物

▲迦納小偷阿賈索在盜竊後被卡在洞口無法動彈。（圖／翻攝自YouTube／Multitvworld）

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家迦納的塔諾南部地區（Tano South）一名竊賊，在一座天主教教堂牆上鑿洞，並鑽入內行竊。豈料這名小偷在偷盜後，卻被卡在牆上的洞口進退不得，只好向當地居民求救。

綜合《迦納日報》和當地廣播電台Adom Online報導，這個名叫阿賈索（Agyasuo）的小偷，於29日用鑿子和錘子，在一座上鎖的天主教堂牆上鑿洞，並潛入內竊取200迦納塞地（約新台幣985元）的現金、手機和電腦。

阿賈索在鑿洞時就引起了附近居民的注意，但他們不動聲色，靜靜地等待和觀察事情的發展。不久後，得手的阿賈索想故技重施，再次從洞口鑽出來，不料卻卡在了自己鑿的洞口，動彈不得。

被卡住的阿賈索無計可施，只好央求當地居民將他救出來。於是，民眾就在原地對他進行盤問，並要求他把偷來的錢全數交出，才把他從洞裡救出，並交給警方處置。

民眾表示，阿賈索骨瘦如柴，卻無法自行鑽出洞口，實在讓人感到驚訝。阿賈索的母親趕到警局後當場崩潰大哭，她表示，兒子是一個很外向的人，所以她完全無法將兒子與竊賊聯想在一起。

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