他伸手偷披薩…遭店員拿「薯條炸網」狠K！影片曝光　客人全看傻

▲他偷披薩遭店員拿「薯條炸網」狠K。（圖／翻攝自TikTok／jamil.chorai）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲有一名小偷日前跑到一間速食店想偷拿披薩，沒想到他才剛伸手，眼明手快的店員立刻拿起手中「剛出爐」的炸網，直接朝著小偷狠打。小偷當場嚇壞逃逸，從曝光的監視器畫面可以看到，現場的其他客人也相當傻眼，就連出手的店員也不禁笑了出來。

澳洲伯斯北橋區（Northbridge）一名小偷日前經過一間速食店，他不斷向裡面張望，當時店內共有兩名店員，其中一人在炸台前炸薯條，另一人則在收銀檯前服務。小偷看準時機後，就整個人趴在餐檯上伸手想偷拿披薩，這時炸薯條的店員見狀，立刻拿著剛起鍋的炸網，直接往小偷頭部狠打。

小偷嚇到立刻逃跑，透過監視器畫面可以看到，現場店內的顧客全部都傻眼，出手的店員回頭後也拿著炸網笑了出來，彷彿剛才經歷了一場鬧劇。

許多網友看到影片後也紛紛表示，「店員的反應真的有夠快」、「炸網應該超燙的吧」、「這小偷也太糗了吧」、「為了一片披薩真是太丟臉了」、「如果我在場可能會拍手叫好」。

►更多熱門國際新聞

慟！媽媽遺骨被當垃圾...火葬場失手「用除塵器吸光骨灰」

詭異卡進飯店窗戶！22歲妹度假窒息斷氣 奪命1動作曝光

海島度假染食肉菌！辣媽昏迷3週「手腳遭狂噬」發黑 膝蓋以下沒了



Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

契爾氏「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」 趕走粉刺超輕鬆

