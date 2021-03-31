雪中挖出斷頭屍！選美皇后「太有魅力」狂吸粉　遭男友斬首慘死

▲俄羅斯33歲地方選美皇后歐加（Olga Shlyamina）慘遭前男友殺害。（圖／翻攝VK／Olga Shlyamina）

記者吳美依／綜合外電報導



俄羅斯33歲女子歐加（Olga Shlyamina）參加地方選美比賽，一舉奪得后冠，近日卻離奇失蹤，5天後被發現時慘遭斬首，遺體深埋在森林深處雪堆裡。警方表示，前男友切斯拉夫（Vyacheslav）認為她在比賽上吸引太多仰慕者，還靠著后冠封號和其他男人調情，最後竟在忌妒心作祟之下，冷酷行兇。

根據《太陽報》等外媒報導，歐加20日離家後就人間蒸發，25日被尋獲時，已經成為一具殘缺遺體。警方認為，40歲的切斯拉夫假裝邀請歐加到森林散步，趁機攻擊並斬斷其頭部，最後棄屍。

▲歐加（中間藍衣者）曾經奪下選美后冠。（圖／翻攝VK／Olga Shlyamina）



死者親友表示，歐加和切斯拉夫剛開始交往時，被認為是天造地設的一對，但男方卻逐漸顯露出暴力本性，非常容易吃醋，甚至為此動手打人，導致2人關係不穩，時常發生爭執。歐加參加選美比賽後，雙方衝突更加激烈。

死者親友也提到，歐加一直夢想結婚並與丈夫共組幸福家庭，但婚姻之路一直不順遂，7年前結束第2段婚姻後，獨自撫養2個兒子。此外，她失蹤前就出現異狀，看起來似乎總在困擾或擔心某件事情。

據悉，切斯拉夫被指控謀殺罪，目前已經落網，但他表示，自己只曾動手毆打歐加，沒有殺害任何人。全案仍在調查中。

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