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懷疑偷載妹！男友乾脆改車「椅墊插滿釘」　網一看笑噴：女友慘了

▲▼印尼男子阿南為了表明自己對女友的忠誠，將機車椅墊釘滿釘子。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

▲印尼一名男子為了表達自己對女友的忠誠，將機車後座釘滿釘子。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

記者張寧倢／綜合報導

部分女性有「摩托車貞操」，認為男友機車後座是專屬於自己的位子，而印尼男性網友阿南（Khoirul Anam）日前騎機車載了其他女生，因此打翻女友醋醰，兩人大吵一架，阿南為了表明自己對女友的忠心，竟然將機車椅墊的後半部釘滿了釘子，還將照片PO上臉書，貼文至今已經獲得2.8萬人分享。

▲▼印尼男子阿南為了表明自己對女友的忠誠，將機車椅墊釘滿釘子。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

▲機車幾乎只剩椅墊前3分之1的部份可以乘坐。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

根據印尼媒體《IDtoday》報導，阿南20日在臉書上發出多張照片，其中只見他將機車後座釘上了滿滿的鐵釘，只剩下最前面約3分之1的空間可以乘坐，甚至將一顆芭樂插在釘子上，以證明這不是假照，然而，阿南如此大費周章的原因竟然是為了吃醋的女友，「妳每次都說我後座載了別的女生，如果我沒有把機車改裝成這樣，我應該還是會繼續被妳罵，但我是忠誠的男人。」

▲▼印尼男子阿南為了表明自己對女友的忠誠，將機車椅墊釘滿釘子。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

▲阿南PO出改裝椅墊後載女友出門的照片，笑翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

貼文一出就引發熱議，迄今已超過7千人按讚、2.8萬人分享，網友紛紛留言，「直接變單人座」、「竟然有這種方法」、「這樣是要怎麼載人」，也有人tag自己的女友表示，「妳要相信我，還是要我去弄這種椅墊？」面對網友提出無法載女友的質疑，阿南於隔天再度貼出他與女友一起外出的照片並寫道，「這就是為什麼女孩不要太有佔有慾。」

▲▼印尼男子阿南為了表明自己對女友的忠誠，將機車椅墊釘滿釘子。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

▲網友猜測，女友狠瞪阿南可能是因為她腳抽筋了。（圖／翻攝自Facebook／Khoirul Anam）

令人哭笑不得的是，照片中的阿南女友因為無法坐在機車後座，被迫蹲在前方腳踏墊上、雙手緊緊環抱著車頭，表情看來無奈。另一張照片中，阿南伸手要扶女友下車，但女友卻用雙眼斜瞪阿南，似乎相當不滿。網友留言稱，「看來是腳抽筋了」、「感覺像警察正要逮捕嫌犯」、「然後下次就發現男友跟別人借車載女生」。

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