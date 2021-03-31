群體免疫至少等5年？　美國2成民眾拒打疫苗

▲美國持續發放施打疫苗，望能達成群眾免疫。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

隨新冠疫苗快速發放，各國開始對群體免疫抱有希望，想盡快結束這場長期疫情抗戰。專家卻表示，短期群體免疫需耗4至5年，且持久性不高，而永久群體免疫可能性極低，但只要民眾願意接種疫苗，就能減緩傳播速度，降低傷害，並盡早回復正常生活。

美國過敏疾傳染病研究中心主任弗契（Anthony Fauci）強調，當7至8成民眾持有抗體，或「每名感染者傳播數量少於一個」，群體免疫就有希望，病毒影響力將逐漸消失。著名內科醫師羅德里格斯（Jorge Rodriguez）也表示，「如果能為70%民眾施打疫苗，然後有15%到20%的人因感染得到抗體，我們就離疫情結束不遠了。」

然而群體免疫受到諸多限制，其中包括接種年齡與民眾意願。各國因安全考量，尚未開放16歲以下民眾接種新冠疫苗，最早可能須等2022年初。流行病學家莫大（Ali Mokdad）對此表示，「我們已有25%民眾不符合接種條件，希望所有符合資格民眾都能盡快接種疫苗。」

據《CNN》31日報導，美國目前願意接種疫苗人數並不樂觀，造成病毒持續快速傳播。調查顯示，如學校或工作單位不強制施打，逾20%受訪者絕對不會接種疫苗。

羅德里格斯醫師表示，即使美國本土暫時達到群體免疫，只要有人因旅遊或工作出入國家，就可能帶來新變種，破壞疫苗有效性。」他強調，「在全球免疫前，國內群體免疫不可能發生。」

《Bloomberg》數據顯示，要達到全球75%以上人口接種疫苗，將耗費近5年時間，對於短期達成全球群體免疫並不樂觀。