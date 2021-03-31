英媒爆：長賜號船員將被軟禁！埃及調查人為疏失　恐淪代罪羔羊

▲長賜號已於29日成功脫困。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）29日成功脫困，讓蘇伊士運河連日塞船困境及全球貿易經濟壓力露出一絲曙光。但依據英媒最新消息，埃及海事官員接下來將軟禁長賜號船長及船員，直到調查結束。航運業界人士擔憂，船員們可能成為代罪羔羊。

綜合太陽報、每日郵報報導，長賜號擱淺蘇伊士運河長達6天，全球貿易損失超過420億英鎊，但事故發生原因迄今仍未有明確解答，除了強風等因素外，是否有「人為疏失」也是調查重點之一。

文中提到，埃及海事官員預計將在調查進行期間軟禁長賜號船長及船員，並聽取船員們在擱淺事件發生前的談話錄音，而當時登上長賜號的2名埃及人員也將接受審問。消息傳出後，航運界資深人士向《印度時報》提到，「很明顯，船員們有可能成為代罪羔羊。」

與此同時，印度國家航運委員會成員Sanjay Parashar表示，「首先必須查明長賜號是如何擱淺，可透過檢查及聽取船舶航行數據紀錄之中的對話來核對事實，進而瞭解事故發生原因。」此前，日本船東正榮汽船證實將參與調查，但拒絕討論外傳長賜號超速等事故發生的可能原因。

Suez Canal ship's crew 'to be placed under house arrest' by investigators https://t.co/GBK7FIAAAB — The Sun (@TheSun_NI) March 30, 2021

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