英媒爆：長賜號船員將被軟禁！埃及調查人為疏失　恐淪代罪羔羊

記者詹雅婷/綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號(Ever Given)29日成功脫困,讓蘇伊士運河連日塞船困境及全球貿易經濟壓力露出一絲曙光。但依據英媒最新消息,埃及海事官員接下來將軟禁長賜號船長及船員,直到調查結束。航運業界人士擔憂,船員們可能成為代罪羔羊。

綜合太陽報、每日郵報報導,長賜號擱淺蘇伊士運河長達6天,全球貿易損失超過420億英鎊,但事故發生原因迄今仍未有明確解答,除了強風等因素外,是否有「人為疏失」也是調查重點之一。

文中提到,埃及海事官員預計將在調查進行期間軟禁長賜號船長及船員,並聽取船員們在擱淺事件發生前的談話錄音,而當時登上長賜號的2名埃及人員也將接受審問。消息傳出後,航運界資深人士向《印度時報》提到,「很明顯,船員們有可能成為代罪羔羊。」

與此同時,印度國家航運委員會成員Sanjay Parashar表示,「首先必須查明長賜號是如何擱淺,可透過檢查及聽取船舶航行數據紀錄之中的對話來核對事實,進而瞭解事故發生原因。」此前,日本船東正榮汽船證實將參與調查,但拒絕討論外傳長賜號超速等事故發生的可能原因。

