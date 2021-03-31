巨石瞬間掉落！6歲女神感應「10秒前」逃死　爸嚇壞：她快得像貓

▲女童若被巨石砸到，後果不堪設想。（圖／翻攝自Facebook／Tristan Luke Powell）

記者李振慧／綜合報導

英國一名6歲女童和家人旅遊時，一塊大石頭突然鬆動並且掉落到所站位置，然而她彷彿具有預測能力一般，在巨石砸到身上之前就迅速躲開，驚險逃死的能力讓爸媽直呼不可思議。

6歲女童哈莉(Hallie Powell)近來和家人到南威爾斯朗德(Rhondda)附近的克萊達奇湖(Clydach Lakes)遊玩時，突然遭遇殺身之禍。37歲父親崔斯坦(Tristan)表示，「我們當時聽到懸崖發出很大斷裂聲，我轉過身來，看到哈莉什麼都不說突然衝向我，就像貓一樣快，然後岩石就砸到她原本所站的地方」。

當地因為新冠肺炎疫情長期封鎖，好不容易才開放民眾可以跨縣旅行，沒想到崔斯坦一家就遇到驚險事件，他表示，「我很慶幸每個家人都沒事，但我仍不敢相信哈莉能活下來，她事後被嚇到了，我們認為她實在是非常幸運，才能在被砸到10秒前離開」，也慶幸事件是發生在他們身上，而沒有造成其他人傷亡。

After 6 years of parent hood I can safely say we have just experienced the closet shave that would have changed our... 由 Tristan Luke Powell 發佈於 2021年3月28日 星期日

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