加拿大爆「神秘腦疾」！政府備忘錄外洩　43人出現幻覺失憶

▲加拿大出現不明原因造成的腦部疾病。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

加拿大新不倫瑞克省(New Brunswick)阿卡迪亞(Acadian)地區自2015年起,共有43名患者出現痙攣、失憶和幻覺等症狀,讓當地醫生擔心,他們可能遇到了一種過去並不了解的腦部疾病。當地政府一直在秘密追查相關病例,直到最近一份備忘錄外洩,才讓這個消息曝光。

綜合《衛報》等外媒報導,加拿大新不倫瑞克省公共衛生機構一份備忘錄在上週被洩漏,備忘錄上寫明,要求醫生注意類似俗稱狂牛症的「庫賈氏症」(CJD)症狀,民眾才第一次知道這個消息。病例大多數出現在人口稀少的阿卡迪亞半島,但衛生官員拒絕透露病發的確切地點。

News last week that a cluster of cases of an unknown neurological disease has been found in New Brunswick immediately had residents of several communities on edge. https://t.co/I3jOnFY3ms