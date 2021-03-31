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加拿大爆「神秘腦疾」！政府備忘錄外洩　43人出現幻覺失憶

▲▼醫生檢視腦部MRI圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲加拿大出現不明原因造成的腦部疾病。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）阿卡迪亞（Acadian）地區自2015年起，共有43名患者出現痙攣、失憶和幻覺等症狀，讓當地醫生擔心，他們可能遇到了一種過去並不了解的腦部疾病。當地政府一直在秘密追查相關病例，直到最近一份備忘錄外洩，才讓這個消息曝光。

綜合《衛報》等外媒報導，加拿大新不倫瑞克省公共衛生機構一份備忘錄在上週被洩漏，備忘錄上寫明，要求醫生注意類似俗稱狂牛症的「庫賈氏症」（CJD）症狀，民眾才第一次知道這個消息。病例大多數出現在人口稀少的阿卡迪亞半島，但衛生官員拒絕透露病發的確切地點。

當地在2015年開始就出現這種不明原因導致的腦部疾病，案例逐年增加，2016年至2018年共有8起病例，2019年有11例，2020年則上升至24例。研究人員懷疑，這種疾病是腦部的神經系統所引起，而且已經造成5人死亡。

該省公共衛生官員一直在追踪當地的相關病例，政治人物也希望能盡快得到解答，但由於目前的病例數太少，專家們表示，問題遠比答案還多，但民眾無需感到恐慌，「我們正在與不同國家的組織和專家合作，但目前還未找到明確的病因」。

罹患這種腦部疾病的患者最初會出現莫名的疼痛感、痙攣、抽搐和行為改變，但在18到36個月後，他們會開始出現認知能力下降、肌肉萎縮、流口水和牙齒打顫等症狀，一些患者甚至還會出現可怕的幻覺，包括感到有昆蟲在皮膚上爬行。

儘管這些症狀有一部分和CJD相似，但神經學家馬雷羅（Alier Marrero）表示，目前未有證據表明此病與CJD有關，而研究人員也懷疑，這種疾病有可能是人類此前並不了解的腦部疾病，因為「我們不知道它是由什麼引起的」。

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