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腦死少年準備器官捐贈…手術前竟突然「眨眼」奇蹟復活！

▲▼醫生，醫療，手術，醫病關係，醫療糾紛。（圖／pixabay）

▲英國一名少年在進行器官捐贈手術前幾個小時，竟然奇蹟生還。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

對於英國這個家庭來說，奇蹟真的存在。史丹佛郡（Staffordshire）一名18歲少年13日被一輛貨車撞上，送醫4天後被宣布腦死，然而，就在醫師即將為他進行器官捐贈的幾個小時之前，少年突然自行呼吸，甚至眨動他的雙眼。

根據《太陽報》報導，英國利克鎮（Leek）的18歲少年羅伯茲（Lewis Roberts）於13日下午被一輛貨車撞倒在地，頭部嚴重受傷，隨後被送往醫院接受緊急手術，但4天後卻遺憾地被醫生宣告腦死。然而，家屬向羅伯茲心痛告別後，決定同意將他的器官捐贈給其他7位病患。

報導指出，器官捐贈的決定讓生命維持設備繼續作用，這正巧為羅伯茲爭取了額外的時間，就在手術前幾個小時，羅伯茲竟然奇蹟似地開始自主呼吸，此後更繼續進步，不僅對疼痛測試有反應，還會眨眼睛、活動四肢，頭也會左右擺動，甚至動嘴，羅伯茲每一天都變得更加強壯。

據了解，有人在網路上為羅伯茲發起募款活動，目前已經籌到1800英鎊（約新台幣7萬元），對此，羅伯茲28歲的姐姐潔德（Jade Roberts）表示，「非常感謝大家，謝謝每一位捐款人，弟弟一定會很高興，我們迫不及待地等他醒來，並看到這一切。」史丹佛郡警方則正在追查這起車禍事件。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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