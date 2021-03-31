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他穿熊貓制服「手伸褲檔摸鳥」眼神直盯！　少女嚇壞急逃下車

▲▼他穿熊貓制服「手伸褲檔摸鳥」。（圖／翻攝自Facebook／Jorene Ng）

▲他穿熊貓制服「手伸褲檔摸鳥」。（圖／翻攝自Facebook／Jorene Ng）

記者張方瑀／編譯

新加坡一對姊妹日前搭乘公車時，對面一名穿著熊貓（Foodpanda）外送制服的男子，竟當著兩人的面將手伸進褲子裡自慰，眼睛還一直盯著她們看。姊妹倆將過程全錄了下來，並告訴公車司機後下車，結果男子還跟下車，但朝著另個方向離開。

根據當地媒體報導，現年20歲的吳喬琳（Jorene Ng）29日凌晨在臉書貼文指出，她午夜跟18歲的妹妹在勿洛區（Bedok）搭公車準備回家，兩人上車後，就有一名穿著熊貓外送制服、戴著耳機的男子坐到她們對面。起初兩人並不以為意，但男子居然盯著她們倆將手伸進褲子裡自慰。

吳喬琳將照片拍下來後，立刻跑去和司機說，接著馬上跑下車，沒想到男子也跟上來，所幸他往另外一個方向離開。新加坡熊貓公司對此表示，該男子在事發前一個月就已遭解雇，但未說明解雇原因。

吳喬琳後續也更新貼文表示，她和妹妹已經對搭公車感到恐懼，所幸該名男子已經被警方逮捕，目前正在接受調查。

Please help to share around . Encountered this disgusting act on bus 225G , around 1205 am , 29/3 . Me and my sisters...

Jorene Ng 發佈於 2021年3月28日 星期日

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