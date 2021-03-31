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美日韓國安高層三方會談4／2登場！　聚焦朝鮮半島和平及新冠疫情

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月中旬出訪南韓，與南韓外交部長鄭義溶會面，以互碰手肘取代握手。（圖／達志影像）

▲ 布林肯3月中旬出訪南韓，與鄭義溶會面，以互碰手肘取代握手。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮於當地時間30日宣布，美國、日本、南韓國安官員將於4月2日於美國進行三方會談，預計談論維持朝鮮半島和平穩定等地區性問題及外交政策方向。據報美日韓外交部長也有望4月下旬會晤，目前正協調行程。

白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）聲明指出，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）4月2日將赴馬里蘭州安那波利斯的美國海軍學院（USNA），接待日本國家安全秘書處秘書長北村滋及南韓青瓦臺國家安保室長徐薰，進行三方對話。

霍恩說明，繼國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）月中出訪日韓，本次三方會談提供討論廣泛地區問題及重點外交政策的機會，預計談及朝鮮半島和平與穩定，以及如何應對新冠疫情與氣候變化。

這將是美國新任總統拜登（Joe Biden）上任以來，首次舉行國安顧問級別的多邊對話。霍恩表示，「反映出我們重視在關鍵問題上擴大並深化合作，且在自由開放的印太地區促進共同繁榮。」

另一方面，《讀賣新聞》31日援引政府消息人士說法報導，日本外務大臣茂木敏充現正安排4月下旬出訪美國的行程，預計與布林肯及南韓外交部長鄭義溶進行會談。若協調順利，這將是美日韓外長自2020年2月以後，時隔14個月再次舉行會晤，也是拜登政府首場美日韓外長會談，預計討論北韓核武議題。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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