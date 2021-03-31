打嬌生疫苗「全身狂冒紅疹」　四肢腫脹痛爆！嚴重副作用案例曝光

▲美國74歲老翁施打嬌生疫苗產生嚴重不良反應。（圖／翻攝自推特／@Talya8news、@ChuckCallesto）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國於3月初正式開始施打嬌生公司（Johnson & Johnson）研發的新冠疫苗，世界衛生組織（WHO）與歐洲藥品管理局（EMA）也接連批准，然而，現在維吉尼亞州（Virginia）卻有一名男性在注射後產生嚴重不良反應，全身長滿紅疹、皮膚脫落、四肢腫脹。

根據《紐約郵報》、WRIC報導，美國74歲老翁特雷爾（Richard Terrell）於6日接種了嬌生單劑新冠疫苗，剛開始腋窩便稍感不適， 4天後卻出現搔癢的皮疹，之後四肢開始腫脹、皮膚發紅，皮疹範圍快速擴展至特雷爾全身，「一切發生得太快了，我的皮膚脫落，又疼又燙又癢，每當我彎曲關節時，例如膝蓋後側的腫脹皮膚就會很痛，而且會摩擦到。」

▲特雷爾嚴重四肢紅腫，連手腳彎曲都會感到相當疼痛。（圖／翻攝自推特／@Talya8news、@ChuckCallesto）

特雷爾聽取皮膚科醫生建議，來到急診室就醫之後，醫生於19日判定他對嬌生疫苗產生不良反應，隨後更在維吉尼亞州立大學醫學中心住院5天，雖然目前已經出院，但身體仍然很虛弱，距離完全康復還需要一段時間。皮膚科醫師納坦（Fnu Nutan）說，若當時他沒有及時就醫，可能會危及生命，「皮膚是人體最大的器官，發炎時會導致人體流失大量水份與電解質。」

納坦表示，特雷爾會發生嚴重副作用，可能是因為他的基因組成不適合這種疫苗類型，輝瑞與莫德納疫苗是mRNA疫苗，而嬌生疫苗則為病毒載體，但無論如何，特雷爾是極其罕見的案例，已經回報給疾病控制預防中心（CDC），「如果觀察不良反應的風險，就會發現它真的、真的很低，我們沒有發現重大擔憂。」

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