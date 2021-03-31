影／亞裔婦又遇襲！遭踹倒在地「狂踩頭」　保全目擊竟冷眼關門

▲事發當下有多人目擊，但卻無人伸出援手。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約29日一名65歲亞裔婦人在街上遇襲，不但被狠踹當場倒地，臉部還遭踩踏數次，成為全美最新一起種族歧視攻擊事件。如今警方也公布當時的監視器畫面，可見多人在旁目擊全程，但全都沒有伸出援手，引發社會公憤。

美聯社報導，該名婦女當時正要步行前往紐約時報廣場附近一間教堂，但卻無預警遭到惡意襲擊，對方大動作伸腳朝她的正面狠踹，讓她瞬間站不穩且向後摔倒在地，且頭部被用力踩踏至少3次，使得她無法起身躲避，最終跨過她的身體離開現場。

WANTED in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Have Info? Call or DM1-800-577-TIPS. Up to $2500 reward. pic.twitter.com/6gb5NDCZCA — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 30, 2021

警方透露，施暴男子不但出手攻擊，還對著她大聲辱罵「妳不屬於這裡」（you don’t belong here）。據了解，被害女子因傷勢嚴重曾前往醫院接受治療，已於當地30日晚間出院。

令人遺憾的是，事發地點距離時報廣場僅2個街口，是人潮熙來攘往、戒備森嚴的區域，有多人在場目擊全程，但卻沒有人站出來幫忙這名婦女。監視器畫面顯示，2名大廈保全人員看到女子倒地不起後，選擇關上大門。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）已於30日做出最新回應，直指這起襲擊事件令人震驚且憤慨，稱目擊者沒有上前干預協助是絕對不可接受的事情，「我不在乎你是誰，也不在乎你做什麼，但你必須幫助你的紐約同胞，如果看到有人被攻擊，就要盡你所能出手協助。」

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