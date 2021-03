影／亞裔婦又遇襲！遭踹倒在地「狂踩頭」　保全目擊竟冷眼關門

▲事發當下有多人目擊,但卻無人伸出援手。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國紐約29日一名65歲亞裔婦人在街上遇襲,不但被狠踹當場倒地,臉部還遭踩踏數次,成為全美最新一起種族歧視攻擊事件。如今警方也公布當時的監視器畫面,可見多人在旁目擊全程,但全都沒有伸出援手,引發社會公憤。

美聯社報導,該名婦女當時正要步行前往紐約時報廣場附近一間教堂,但卻無預警遭到惡意襲擊,對方大動作伸腳朝她的正面狠踹,讓她瞬間站不穩且向後摔倒在地,且頭部被用力踩踏至少3次,使得她無法起身躲避,最終跨過她的身體離開現場。

WANTED in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Have Info? Call or DM1-800-577-TIPS. Up to $2500 reward. pic.twitter.com/6gb5NDCZCA