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美軍推特突發「神秘亂碼」火速道歉刪文！　網瘋猜：核武密碼？

▲美國戰略司令部（USSC）推特帳號誤發文。（圖／翻攝Twitter@AFSpecOpsCmd）

▲美國戰略司令部（USSC）官方推特帳號誤發推文。（圖／翻攝Twitter@AFSpecOpsCmd）

記者吳美依／綜合報導

美國戰略司令部（USSC）推特官方帳號突然發文，內容寫著「;l;;gmlxzssaw」，由於這一串字母和符號看起來毫無意義，甚至彷彿是「胡言亂語」的亂碼，儘管20分鐘後火速致歉、刪文，卻已經引爆討論和揣測熱潮。一些網友甚至開玩笑說，那或許是美國總統發射核武的密碼。

美國戰略司令部的推特帳號目前有近20萬粉絲，經常發布作戰成果、軍事裝備資訊。儘管帳號管理員緊急「滅火」，但致歉文內容卻令人更加困惑，「（我們）要替任何可能造成的疑惑道歉，請忽略這篇文章」。此外，2篇貼文目前都已經被刪除。

此貼文引發各方熱議，推特帳號「軍事巨貓」（Giant Military Cats）時常發布巨型貓咪「亂入」各種軍事場景的合成圖片，它也搭上這一波風潮，發文表示「我惹上大麻煩了……」，暗指因為貓咪走過鍵盤，才會釀成本次事件。

美國陸軍退役中將赫特林（Mark Hertling）也開玩笑表示，「這是來自我們核武總部的一則推文。一切都很好」，並搭配一個笑臉的表情符號。

《衛報》報導，美國戰略司令部在聲明中解釋，帳號管理員目前在家中遠距工作，卻不慎在推特頁面打開的狀態下，暫時離開座位，「他的年幼孩子很快就利用這個機會大玩鍵盤，接下來發生的事情正如大家所知道的一樣」。他們強調，此事件「絕對沒有涉及任何惡意行動，也沒有駭客入侵我們的推特帳號」。

事實上，美軍已經不是第一次鬧出社群媒體風波。美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）去年發布一篇關於疫情的貼文，卻被批評帶有種族主義色彩，社群帳號管理員因此被開除。陸軍基地「布雷格堡」（Fort Bragg）官方推特帳號也曾在色情模特兒的「上裸性感照」下方留言，內容充滿性暗示。

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