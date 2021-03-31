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惡火狂燒！6月大男嬰被「拋出窗外」急墜3樓　驚悚影片曝光

記者吳美依／綜合報導

法國南特（Nantes）某公寓28日發生火警，一對夫妻獲得熱心民眾協助，沿著牆壁緩緩爬下；與此同時，他們6個月大的兒子被扔出窗外，從3層樓高度急墜而下，幸好最後成功降落在軟墊上，一家3口平安無事，而上述驚險過程都被目擊者拍攝下來。

影片中，公寓冒出陣陣濃煙和猛烈火舌，許多居民前來圍觀或提供幫助，其中一群熱心的年輕民眾甚至踩在彼此肩膀上，搭起「人肉逃生梯」入內救援。夫妻緊急逃生之際，男嬰也被包裹在層層布料內，直墜3樓，現場立刻傳出尖叫聲，幸好最後平安無事。

▲法國南特公寓3樓火災，男嬰被丟出窗外。（圖／翻攝Twitter@LMPositif）

▲法國南特公寓3樓發生火災，男嬰被丟出窗外。（圖／翻攝Twitter@LMPositif）

《每日郵報》報導，一家3口稍後被緊急送醫，夫妻僅受輕傷，住院一晚就出院了，男嬰傷勢較重，但30日已經「脫離險境，正在康復中」。

一名調查人員表示，「謝天謝地，1樓地板上已經鋪好軟墊，所以嬰孩沒有受到預期中的重傷」。南特市市長羅朗（Johanna Rolland）對於熱心民眾表達讚賞與感謝，「多虧在場年輕人的英勇行動，人們才得以獲救」。

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