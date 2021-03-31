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雪崩遭活埋驚恐影片曝！他自拍被吞噬瞬間　兄哭著找：怕挖出死屍

▲▼一對兄弟在滑雪時竟遇上雪崩，弟弟還慘遭活埋。（圖／翻自france3-regions.francetvinfo.fr）

▲一對兄弟在滑雪時竟遇上雪崩，弟弟還慘遭活埋。（圖／翻自france3-regions.francetvinfo.fr）

實習記者閔文昱／綜合報導

一對熱愛滑雪的兄弟檔日前到阿爾卑斯山滑雪，沒想到開始滑沒多久就遇到雪崩，弟弟當場被大雪吞噬，他安全帽上的鏡頭拍下他被活埋的恐怖瞬間。哥哥發現弟弟出事後，急得快要哭出來，深怕會挖出死屍，所幸最後成功把弟弟救回。驚險的影片曝光也引發各界關注。

根據英國《太陽報》報導，25歲的佛萊斯特（Forrest Schorderet）和22歲的雷克（Lake）這對兄弟，在本月20日與朋友們一起去滑雪，並來到阿爾卑斯山脈瓦萊（Valais）側的安尼維爾山谷（val d’Anniviers），結果正當他們還在享受滑雪的樂趣時，腳下的雪卻開始鬆動，最後瞬間演變成一場雪崩，其中還將雷克給活埋。

▲▼一對兄弟在滑雪時竟遇上雪崩，弟弟還慘遭活埋。（圖／翻自france3-regions.francetvinfo.fr）

▲2人開始滑雪沒多久，腳下的雪就出現鬆動。（圖／翻自france3-regions.francetvinfo.fr）

透過雷克頭盔上的攝影機顯示，在開始滑雪沒多久２人就碰上了雪崩，位於後方的雷克更不幸慘遭活埋，而前方的佛萊斯特則幸運逃過一劫，他也趕緊尋求朋友們的幫忙，並透過身上的追蹤器找尋弟弟的位置，期間還不斷語帶哭腔的呼喊弟弟的名字，深怕出現最壞的結果。

最後，他們花了５分鐘的時間才找到雷克的位置，並趕緊將他救出，雖然他一開始還出現短暫昏迷的現象，但好在後來很快地就恢復了意識，２人回去後也將這段遭遇發佈在IG上，以提醒其他喜愛滑雪的民眾正視這項運動所可能帶來的潛在危險。

▲▼一對兄弟在滑雪時竟遇上雪崩，弟弟還慘遭活埋。（圖／翻自france3-regions.francetvinfo.fr）

▲2人誤闖了極度危險的區域滑雪。（圖／翻自france3-regions.francetvinfo.fr）

事後2人在接受當地媒體採訪時表示，對於這次的事件他們誤判了之中的危險性，進入了極度危險的區域，並且也承認了錯誤。雷克也對於自己能幸運獲救感到相當感激，認為「這是我的第二個生命，第二次機會。」

阿爾卑斯山脈附近的山區一直都是許多滑雪愛好者選擇前去滑雪的聖地，不過也時常傳出遇上雪崩的意外，報導指出，佛萊斯特兄弟遇上雪崩的幾天後，一名40歲的前法國滑雪冠軍朱莉（Julie Pomagalski）也遭到雪崩沖走。

▼當時的雪崩畫面。

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