慟！媽媽遺骨被當垃圾...火葬場失手「用除塵器吸光骨灰」

▲火葬場員工誤將死者遺骨用除塵器全部吸光。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本京都一間殯儀館的工作人員2020年因作業疏失，竟在家屬撿骨前，就用除塵器將死者火化後的遺骨與骨灰「全數吸光」，讓在一旁等待撿骨的家屬超傻眼，氣得向該名殯儀館員工求償3300萬日幣（約新台幣849萬元）。

根據《每日新聞》報導，這名90多歲的死者於2020年11月18日離世，家屬在20日正式舉行出殯儀式。而當天告別式結束後，一家人便到火葬場等待遺體火化，怎知正當所有人等待火化完要撿骨時，卻突然被火葬場的工作人員告知，「遺骨因為員工作業疏失，不小心被除塵器全數吸走」。

家屬聽聞後連忙趕往火化爐查看，怎知推車上完全沒有留下任何遺骨，僅剩部分無法辨認是否為骨灰的白色粉末。據悉，該殯儀館是由宇治市指定的業者進行營運，死者家屬認為，市政府等同於「賦予」殯儀館員工進行火葬等業務的「公權力」，因此殯儀館員工應屬公務人員。家屬因而主張，宇治市必須負起賠償損害的責任。

被害家屬表示，沒有確認家屬的撿骨作業是否完成，就用除塵器清潔火化爐的員工有重大作業疏失，「失去象徵母親遺骨，造成家屬的巨大精神痛苦」，因此向對方求償3300萬日幣（約新台幣849萬元）。死者的2名女性家屬30日召開記者會時稱，「這並非金額的問題，我們只想讓他們把母親的骨灰還回來，但卻已經無法達成這個願望了，我們好後悔。」對此，宇治市政府則拒絕發表回應。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

契爾氏「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」 趕走粉刺超輕鬆

