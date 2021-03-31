菅義偉4月訪美會拜登！　日媒：「台海議題」有望列入聯合聲明

▲菅義偉將成為拜登上任後首位前往白宮的外國領導人。（組圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相菅義偉將於4月9日正式出訪美國，前往華盛頓與美國總統拜登進行會晤，而他也將成為拜登上任後，首位進入白宮的外國領導人。外界預測，兩人有可能會談論到有關中國大陸的人權議題、北韓無核化以及台海議題等。《共同社》報導，菅義偉下週將會接種第二劑輝瑞疫苗，並預計於4月8日從日本起飛，同月11日返國。

根據《共同社》引述消息人士報導，菅義偉確定於4月8日從日本東京起飛，9日拜訪華盛頓與拜登舉行峰會，11日返回日本。目前美日雙方都已開始為峰會進行準備，菅義偉本人也在16日接種首劑輝瑞疫苗，預計下週會施打第二劑，其餘隨行官員也將陸續接種疫苗。

根據《美國之音》報導，此次美日高峰會正逢新疆人權、香港選舉以及台海等議題升級之際，因此拜登與菅義偉會針對哪些議題進行探討，也成為外界注目的焦點。此外，美國目前則正在爭取盟友支持美國在實現「自由開放的」印太地區上所付出的努力。

《日本經濟新聞》認為，美日雙方預計在此次峰會中針對「穩定台海」的重要性達成共識，雙方也正在討論是否應該將台灣問題列入此次美日高峰會的聯合聲明中，更有意針對中國大陸的海警法採取統一立場。

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