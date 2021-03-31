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水門案特工李迪過世享壽90歲　生前效忠尼克森

▲▼利迪（G. Gordon Liddy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾協助策劃水門案的李迪在30日去世，享壽90歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

曾協助策劃1972年美國水門案（Watergate Scandal）的前中情局（CIA）特工李迪（G. Gordon Liddy）在當地時間3月30日去世，享壽90歲。

綜合美聯社等外媒報導，李迪是在他女兒位於維吉尼亞州北部費爾法克斯縣（Fairfax）的家中過世，兒子托馬斯（Thomas P. Liddy）已證實他的死訊，但並未透露李迪的死因，只表示父親的死與新冠肺炎無關。

李迪在美國1970年代著名的政治醜聞水門案中，扮演著極為重要的角色。他策劃的水門案間接地導致了美國時任總統尼克森（Richard Milhous Nixon）下台，但李迪同時也是尼克森忠心的心腹。

▲▼水門案事發地點。（圖／達志影像／美聯社）

▲水門案事發地點，左為華府水門綜合大廈，右為李迪和亨特指揮行動的飯店。（圖／達志影像／美聯社）

1972年6月17日凌晨，保安人員發現，位於華府水門綜合大廈（Watergate Complex）的民主黨全國委員會總部，從地下車庫通往大廈的門鎖兩度被膠布貼住，讓門可以關上，但不會鎖住。保安報警後，前來的2名便衣特警抓到了5名嫌犯，他們涉嫌潛入總部安裝竊聽器和拍攝文件。

被捕後，這夥人身上有著的巨額連號百元大鈔，引起了聯邦調查局（FBI）的懷疑，FBI後來更發現，這些錢竟來自尼克森競選連任委員會的政治獻金。所有證據都指出了一個事實，當時共和黨執政的美國政府正在竊聽對手民主黨。

調查此案的陪審團要求在尼克森手下工作的李迪和亨特（E. Howard Hunt）作證，但《華盛頓郵報》追查後發現，尼克森曾撥出25萬美元，要求李迪策劃這起竊聽事件，而案發當晚，李迪和亨特就在水門大廈對面的飯店透過對講機指揮行動。倆人後來被起訴，尼克森總統也因此下台。

▲▼李迪為水門案出庭照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲李迪當年為水門案出庭的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

李迪是水門案所有涉事人員中，入獄時間最長的一位，他總共服刑4年半，並在1977年9月7日獲釋。李迪一直不認為自己策劃的水門案是個錯誤，他甚至告訴《紐約時報》，如果事情再重來一遍，「為了我的總統，我還會這麼做」。

生於1930年11月30日的李迪，在1957年獲得福特漢姆法學院的法律學位，並在服役2年後加入美國政府的團隊。在從事法律工作時，他曾在紐約的荷蘭郡（Dutchess County）擔任檢察官，由於他經常戴著手槍出庭，因此被《紐約時報》形容為「對毒品、罪犯和共產主義的危險充滿熱情」。

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