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南韓荒淫邪教！靈脈女孩哭訴：牧師逼演「亂倫片」　狗爬對他示愛

▲▼南韓首爾某教會，驚傳逼信徒吃自己的糞便（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 吳牧師最多同時監禁30人，長期進行性剝削、強制勞動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓1月爆出有如「人間繁殖場」的邪教性剝削案件，京畿道安山市一所教會吳姓牧師長期監禁未成年青少年，強制付出勞力，更要求女信徒提供性服務生子。一名受虐女子親自出面指控，第一次遭到性侵時僅有13歲，牧師還會不斷洗腦，「這都是妳自己想做才做的。」

SBS電視台節目《想知道真相》1月專題報導這起事件，震驚南韓社會。吳牧師一家人經營邪教多年，範圍雖未遍及全國，但在安山市名氣頗高，假借課業輔導之名，拐騙大量未成年青少年，也會要求信徒將子女送到教會，宣稱「會為他們洗刷罪孽」，實則限制其行動並強制勞動，更要求他們互相監視，一旦逃跑被抓到，就得面臨一陣毒打。

現年20多歲的李秀珍（化名）去年12月出面指控，自小學開始上教會後，和其他女信徒成為共同體，被稱為吳牧師的「靈脈」，每每被迫與其性交，還會被拍成影片。

她在13歲那年第一次遭到性侵，「曾被迫全裸在地上狗爬，還要一邊對他告白。牧師總是說，『這是妳自己想做才做的』，還會要求我們回答，『請讓我做，我想這麼做』」，甚至逼迫母女或姊妹表演性行為，錄下影片觀賞。因為吳牧師牙齒狀況不佳，更曾逼迫同住的信徒也把牙齒拔掉。

除了靈脈之外，還有一群信徒被稱為「物脈」，每月得捐款數百萬至數千萬韓元，否則便得接受體罰。受害者透露，「他們會禁止我們大便，或用狗糞或人的糞便加水塗在我們臉上。」為避免遭受懲罰，他們只好不停付出勞力，還有人長達8年間每天只睡5小時。而吳牧師一家人則利用這些捐款來購置名錶等奢侈品，甚至買車買房。

大部分「物脈」一旦成年，便會在吳牧師妻子的配對之下與信徒結婚，在吳牧師的別墅舉行詭異的聯合婚禮。這類受害者至少有15對夫妻，婚後被迫生子，但孩子出生後甚至無法自己育兒。這些新生兒全由教會吸收，被培養成為「靈脈」或「物脈」。

受害者說明，「狗繁殖場內的母狗會不斷生育。這裡就像那樣，不斷逼迫信徒組成家庭，讓我們無法脫身」，儘管這起事件被揭發，至今仍有未成年青少年遭到教會監禁，身陷性暴力、強制勞動捐款及強制結婚生子的無限迴圈，無法逃離剝削地獄。

►南韓爆恐怖邪教！「靈脈女孩」多人運動狂產子　教會慘淪繁殖場

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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