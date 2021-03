拜登愛犬又咬人！　3歲「少校」受訓結束就出事

▲拜登愛犬「少校」咬傷一名公園管理局職員。(圖/路透)

記者陳怡靜/綜合報導

美國總統拜登的3歲愛犬「少校」(Major),月初才傳出咬傷維安人員事件,被遣送回老家德拉瓦州受訓。當時拜登出面受訪說明,「少校是一隻貼心可愛的狗狗,有85%的人都相當喜愛牠。」沒想到牠近日剛結訓返回白宮又咬人了!

綜合外媒報導,少校在當地時間周一(29)下午又捲入咬人事件,牠和工作人員在白宮草坪散步時,突然咬了一名美國國家公園管理局的職員,當時這名員工正在工作,被咬傷後立刻被送到白宮醫療單位治療。第一夫人吉兒(Jill Biden)的新聞秘書拉羅薩(Michael LaRosa)解釋,少校還在適應新的環境,是出於警戒才會咬人,被咬傷的職員也在治療後返回工作崗位。

▲拜登與愛犬「冠軍」和「少校」。(圖/翻攝自IG/potus)

少校是拜登和吉兒在2018年從德拉瓦州動物收容所(Delaware Animal Shelter)領養的,是白宮第一隻收養的寵物。今年3歲的牠個性激動,時常出現具攻擊性的行為,上一回少校咬傷維安人員後,白宮新聞秘書普薩基(Jen Psaki)就曾說過,少校是對陌生環境的不熟悉才會如此,「他對陌生人感到驚訝。」

為了安全起見,少校也被遣送回拜登老家受訓,當時拜登受訪表示,「少校是一隻貼心可愛的狗狗,85%的人都喜歡牠,牠會對人們伸舌頭、搖搖尾巴,不過我能理解有些人就是怕狗。」

Not allowed on couch. Sneak on anyway.



- Major