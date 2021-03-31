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拜登愛犬又咬人！　3歲「少校」受訓結束就出事

▲▼拜登與家犬「少校」。（圖／路透）

▲拜登愛犬「少校」咬傷一名公園管理局職員。（圖／路透）

記者陳怡靜／綜合報導

美國總統拜登的3歲愛犬「少校」（Major），月初才傳出咬傷維安人員事件，被遣送回老家德拉瓦州受訓。當時拜登出面受訪說明，「少校是一隻貼心可愛的狗狗，有85%的人都相當喜愛牠。」沒想到牠近日剛結訓返回白宮又咬人了！

綜合外媒報導，少校在當地時間周一（29）下午又捲入咬人事件，牠和工作人員在白宮草坪散步時，突然咬了一名美國國家公園管理局的職員，當時這名員工正在工作，被咬傷後立刻被送到白宮醫療單位治療。第一夫人吉兒（Jill Biden）的新聞秘書拉羅薩（Michael LaRosa）解釋，少校還在適應新的環境，是出於警戒才會咬人，被咬傷的職員也在治療後返回工作崗位。

▲▼拜登與愛犬「冠軍」和「少校」。（圖／翻攝自IG／potus）

▲拜登與愛犬「冠軍」和「少校」。（圖／翻攝自IG／potus）

少校是拜登和吉兒在2018年從德拉瓦州動物收容所（Delaware Animal Shelter）領養的，是白宮第一隻收養的寵物。今年3歲的牠個性激動，時常出現具攻擊性的行為，上一回少校咬傷維安人員後，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）就曾說過，少校是對陌生環境的不熟悉才會如此，「他對陌生人感到驚訝。」

為了安全起見，少校也被遣送回拜登老家受訓，當時拜登受訪表示，「少校是一隻貼心可愛的狗狗，85%的人都喜歡牠，牠會對人們伸舌頭、搖搖尾巴，不過我能理解有些人就是怕狗。」

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