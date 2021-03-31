日知名娛樂公司Avex「把台灣列為國家」　中國網友氣炸：滾出去！

▲日本知名娛樂公司愛貝克斯（Avex）官方網站。（圖／翻攝愛貝克斯日文官方網站）

記者吳美依／綜合報導

「新疆棉」爭議延燒之際，又有中國網友發現，日本知名娛樂公司愛貝克斯（Avex）在官方網站上，將台灣與南韓、中國並列，甚至寫道「台灣是一個親日國家」，與此同時，其旗下4名藝人正在錄製中國當紅選秀節目《創造營2021》，而且人氣都非常高。許多中國網友為此憤怒不已，發文砲轟，甚至要求愛貝克斯「滾出去」。

▲中國網友截圖指控愛貝克斯將台灣視為國家。（圖／翻攝微博）

中國網友指出，除了把台灣與他國並列之外，愛貝克斯還在官方網站上寫道「我們積極選拔來自南韓、台灣以及中國等亞洲藝人」，他們將畫面截圖，上傳至微博等社群平台。但是，愛貝克斯如今疑似已經刪文。

許多中國網友憤怒表示，「愛貝克斯快給個說法啊」、「滾出中國」、「這，洗（白）不了了吧」，也有不少人將矛頭指向4名《創造營2021》選手贊多、力丸、米卡、慶憐，要求主辦單位回應。

愛貝克斯是日本知名娛樂公司，旗下藝人包括大塚愛、濱崎步；台灣子公司旗下藝人有孟耿如、吳映潔、瑞瑪席丹，代理藝人有黃明志、吳卓源和陳芳語，曾簽約藝人包括，王心凌、徐若瑄、林依晨、伍佰、彭于晏等等。