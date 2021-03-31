　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日知名娛樂公司Avex「把台灣列為國家」　中國網友氣炸：滾出去！

▲日本知名娛樂公司愛貝克斯（Avex）官方網站。（圖／翻攝愛貝克斯日文官方網站）

▲日本知名娛樂公司愛貝克斯（Avex）官方網站。（圖／翻攝愛貝克斯日文官方網站）

記者吳美依／綜合報導

「新疆棉」爭議延燒之際，又有中國網友發現，日本知名娛樂公司愛貝克斯（Avex）在官方網站上，將台灣與南韓、中國並列，甚至寫道「台灣是一個親日國家」，與此同時，其旗下4名藝人正在錄製中國當紅選秀節目《創造營2021》，而且人氣都非常高。許多中國網友為此憤怒不已，發文砲轟，甚至要求愛貝克斯「滾出去」。

▲中國網友截圖指控愛貝克斯將台灣視為國家。（圖／翻攝微博）

▲中國網友截圖指控愛貝克斯將台灣視為國家。（圖／翻攝微博）

▲中國網友截圖指控愛貝克斯將台灣視為國家。（圖／翻攝微博）

中國網友指出，除了把台灣與他國並列之外，愛貝克斯還在官方網站上寫道「我們積極選拔來自南韓、台灣以及中國等亞洲藝人」，他們將畫面截圖，上傳至微博等社群平台。但是，愛貝克斯如今疑似已經刪文。

許多中國網友憤怒表示，「愛貝克斯快給個說法啊」、「滾出中國」、「這，洗（白）不了了吧」，也有不少人將矛頭指向4名《創造營2021》選手贊多、力丸、米卡、慶憐，要求主辦單位回應。

愛貝克斯是日本知名娛樂公司，旗下藝人包括大塚愛、濱崎步；台灣子公司旗下藝人有孟耿如、吳映潔、瑞瑪席丹，代理藝人有黃明志、吳卓源和陳芳語，曾簽約藝人包括，王心凌、徐若瑄、林依晨、伍佰、彭于晏等等。

ET快訊
「全身愛馬仕女董」扯超商女店員名牌　7-11回應了
彰銀硬拗老闆娘存款「少10萬」　行員包圍逼看監視器
彰銀硬拗老闆娘存款「少10萬」　行員包圍逼看監視器
扯店員名牌被出征　「全身愛馬仕」女董認錯求刪文：已報警
快訊／懷疑男友出軌！彰化女「一刀剪斷命根」丟馬桶沖掉
「全身愛馬仕」女董黑歷史曝！車行被潑酸10次　告前夫被打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正宮撂大媽團破門！小三「沒穿內褲」遭扯髮拖出　強扒衣狂搧耳光

南韓荒淫邪教！靈脈女孩哭訴：牧師逼演「亂倫片」　狗爬對他示愛

變態老校長「1次4000元」約少女壞壞！　還假冒女生上網賣不雅照

人類瀕臨絕種！美專家：男性精子數量2045年恐降至0　元兇就是它

地方媽媽賺錢術！販售「放屁影片」月收飆破12萬　她笑：已賣20年

日知名娛樂公司Avex「把台灣列為國家」　中國網友氣炸：滾出去！

緬甸政變已逾500死！　美國務院下令非緊急人員「盡速撤離」

美佛洛伊德案證人出庭！格鬥士淚控員警「謀殺」　少女：他表情冷酷

麥當勞薯條外帶老是軟掉！　「3步驟密技」保證香又脆

川普官網新開張！　改寫任內歷史「經濟成績史上最偉大」避談疫情

Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD

神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

蘇伊士運河通了！長賜號脫困成功　400艘貨輪拚3.5天內「全數通過」

鼻環妹做手術把舌頭切成兩半！　靈活「用舌鼓掌」夾棉花棒當舉重

小貨車國道「近距離逼車」硬切　搖晃險翻神拉回！後車嚇飆髒話

小羊遭套繩索「飢餓跪地討奶喝」　雙腳磨破皮掀網怒！農場：非虐待

謝佳見公開與林輝瑝「磨鼻私密照」！　誇對方：很喜歡他的聲音

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

高麗菜掉滿地「嬤叫孫幫忙搬走」　民眾批侵占...駕駛解釋：誤會啦

正宮撂大媽團破門！小三「沒穿內褲」遭扯髮拖出　強扒衣狂搧耳光

南韓荒淫邪教！靈脈女孩哭訴：牧師逼演「亂倫片」　狗爬對他示愛

變態老校長「1次4000元」約少女壞壞！　還假冒女生上網賣不雅照

人類瀕臨絕種！美專家：男性精子數量2045年恐降至0　元兇就是它

地方媽媽賺錢術！販售「放屁影片」月收飆破12萬　她笑：已賣20年

日知名娛樂公司Avex「把台灣列為國家」　中國網友氣炸：滾出去！

緬甸政變已逾500死！　美國務院下令非緊急人員「盡速撤離」

美佛洛伊德案證人出庭！格鬥士淚控員警「謀殺」　少女：他表情冷酷

麥當勞薯條外帶老是軟掉！　「3步驟密技」保證香又脆

川普官網新開張！　改寫任內歷史「經濟成績史上最偉大」避談疫情

搭機10次「勇追越南妹」　台男自認口袋不深！4點勸世...結局被推爆

黑男東區捕獲148cm超正人妻！　翻她IG嚇瘋「老公是大咖天團成員」

苗栗「功德箱開膛手」被逮！　夜潛5廟砂輪機「火光四射」猛開箱

清明連假「國道銀河」交通量僅次春節　4天好走時段出爐

台中斷掌案「砍哪隻手」有區別　高大成曝道上凶殘淺規則

正宮撂大媽團破門！小三「沒穿內褲」遭扯髮拖出　強扒衣狂搧耳光

南韓荒淫邪教！靈脈女孩哭訴：牧師逼演「亂倫片」　狗爬對他示愛

林德目標3.85億美元　大都會開10年3.25億盼達成續約共識

「愛馬仕姐」扯超商女店員名牌　7-11回應了：將協助夥伴確保權益

Google Maps功能大躍進！ 車站、機場可室內實景導航「不再迷路」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

外帶薯條老是軟掉！他曝「密技3步驟」保證香又脆

杜特蒂慶生片瘋傳　竟伸手摳女傭

長賜號理賠金額「上限855億」

長賜號脫困　美媒曝「關鍵功臣」

舌舔手機電池　12歲弟臉炸爛慘死

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

美人權報告點名台灣：官員貪污、中國影響台媒

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

SpaceX星艦爆炸　馬斯克曝可能原因

中國、世衛：新冠病毒從實驗室引入人類「極不可能」

前妻同住屋簷下！　怒砍孕婦「刀卡頭骨中間」

三寶「6秒轉圈」一次擊落兩輛大車

10秒就擱淺！CNN推長賜號模擬遊戲　網試玩崩潰

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

董事長嗆「我全身愛馬仕」　扯超商店員名牌

高中生騎YouBike撞機車慘死　家人撫屍痛哭

龍潭新景點「手信霧隱城」即起試營

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」！

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

110萬早清償　銀行21年後又討債

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

《航海王》真人版選角曝光！　娜美讓網崩潰

酷炫開保時捷炸街遭轟　下場反轉…接到超狂工作

低胸妹「口罩遮臉」賣玉蘭花！網友神到了

朴修弘養出「吸血家庭」　姪女：叔叔財產是我的

潘瑋柏當爸「女兒快滿1歲了」！

36℃熱夏大變天！鋒面路過下周回冬

清晨摩斯萬元大單！5外送員遭放鳥　平台回應了

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

更多

最夯影音

更多
Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD

Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD
神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

蘇伊士運河通了！長賜號脫困成功　400艘貨輪拚3.5天內「全數通過」

蘇伊士運河通了！長賜號脫困成功　400艘貨輪拚3.5天內「全數通過」

鼻環妹做手術把舌頭切成兩半！　靈活「用舌鼓掌」夾棉花棒當舉重

鼻環妹做手術把舌頭切成兩半！　靈活「用舌鼓掌」夾棉花棒當舉重

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面