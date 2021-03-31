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海島度假染食肉菌！辣媽昏迷3週「手腳遭狂噬」發黑　膝蓋以下沒了

▲▼辣媽到海邊玩，醒來雙腳沒了。（圖／翻攝自Instagram／@elin_rantatalo）

▲ 蘭塔塔洛度假第一天就感覺異常疲累，但起初不以為意。（圖／翻攝自Instagram／@elin_rantatalo）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞典一名女子先前和家人到西班牙海島度假勝地享受假期，未料遭細菌感染引發敗血症，陷入昏迷狀態長達3週，期間壞死性筋膜炎不斷侵蝕她的肉體，醒來後發現自己雙腿截肢，身體整整「短了一截」，所幸奇蹟般地活了下來。

《太陽報》28日報導，現年33歲的蘭塔塔洛（Elin Rantatalo）經營一家美髮沙龍，和丈夫奧萊（Olle）育有一對年幼的兒女。這對夫妻2019年3月底前往西班牙加那利群島度假，蘭塔塔洛抵達當天便覺得很疲累，當時沒有多想，隔天右臂開始疼痛，第三天還開始發燒，令她十分困惑。據奧萊說法，她甚至出現幻覺，覺得房間裡有其他人。

當地診所最初診斷為帶狀皰疹，但血檢報告讓醫生臉色大變。蘭塔塔洛聽不懂西班牙文，只記得自己馬上被送上救護車，疼痛從肩膀、手臂蔓延到腰部，4月2日陷入昏迷。奧萊在7日被院方告知，她可能活不過當晚。

蘭塔塔洛出現器官衰竭，在昏迷狀態下被送回瑞典治療，4月21日住進加護病房，因為醫生發現她感染A型鏈球菌，導致敗血性休克。雖然她幸運活命，但敗血症引發壞死性筋膜炎，即一種食肉菌感染，侵蝕她的肌肉、皮膚及組織。

她醒來時看見自己的腳趾和手指都變成灰黑色，感到非常害怕，5月8日接受雙腿截肢手術，過程相當順利，她有足足2天不敢看自己的身體。她努力適應輪椅上的生活，但身體還很虛弱，甚至無法抬手。她接著在6月20日接受手指切除手術，雙手僅剩右手大拇指。身為一名美髮師，雙手是她的生命，這對她帶來極大打擊。

蘭塔塔洛不久後開始使用義肢，一開始十分痛苦，「但邁出第一步時，我覺得很開心。」孩子們開始適應她的「新腿」，奧萊也不斷鼓勵她，讓她重新站起來，最近還購入新的運動型義肢，打算學習跑步，培養新的一技之長。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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