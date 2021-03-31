人類瀕臨絕種！美專家：男性精子數量2045年恐降至0　元兇就是它

▲男性精子數量正在急遽下滑，甚至可能在2045年降到0。（圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

美國知名生殖專家警告，受到環境和生活習慣影響，男性精子數量正在急遽下滑，甚至可能在2045年降到0，嚴重威脅人類生存，甚至可能瀕臨絕種，屆時幾乎所有夫妻都要依靠人工才能受孕。

根據《衛報》報導，紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）生殖專家斯旺（Shanna Swan）在新書中警告，未來人類生育危機造成的全球威脅堪比氣候變遷。她先前的研究指出，在1973年至2011年間，西方國家的精子數下降了59％；依照推算全球男性精子的中位數將在2045年降到0。

斯旺表示，現在社會的生活方式與飲食，時常接觸到各種化學物質，因此威脅人類的性器官發育和生育能力，其所造成的威脅可能讓人類變成瀕危物種，「在判定一個物種是否瀕臨滅絕的5個標準中，人類目前的狀況已經符合其中3個。」

據統計，全球生育率在1964年的平均為5.06個孩子，但是到了2018年就降至2.4個，現在全球有一半的國家生育率低於2.1。

斯旺指出，除了避孕習慣、文化轉變、生育成本提高等外在因素外，含有雙酚、鄰苯二甲酸的化學物質，如塑膠、化妝品和殺蟲劑等，都會讓流產率上升、男性生殖器變形和女性青春期提前。

斯旺說，吸菸、抽大麻和體態肥胖等因素，也會影響到整體生育率，「我們環境中的化學物質和現代社會的不健康生活方式，正在破壞體內賀爾蒙的平衡，造成不同程度的生殖破壞。」

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