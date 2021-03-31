變態老校長「1次4000元」約少女壞壞！　還假冒女生上網賣不雅照

▲日本一名前任小學校長以單次1萬5000日幣的金額與未成年少女發生性行為。（示意圖／取自Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣一名前任小學校長涉嫌以每次1萬5000日幣（約新台幣3866元）的報酬，透過社群網站向未成年女高中生買春，不僅如此還以5000日幣（約新台幣1288元）的價格在網路上販賣其他女性的3張不雅照片。據悉，嫌犯從原本任教的小學退休後，就被延攬至另一間綜合教育中心繼續擔任指導員。該名前校長目前已經遭警方以兒童買春等嫌疑逮捕，而教育委員會也已向他發出免職懲戒處分。

綜合《時事通信社》、《關西電視》等日媒報導，現年62歲的嫌犯峰松誠治曾於兵庫縣伊丹市某市立小學擔任校長一職，直到2019年3月才卸任，此後則被當地的綜合教育中心聘任為指導員。然而大阪府警方卻發現，嫌犯涉嫌於2020年9月至11月間，在大阪的旅館內，與未成年少女發生性關係，並提供金錢報酬。

▲嫌犯在網路上尋找買春對象。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



警方表示，嫌犯以單次1萬5000日幣（約新台幣3866元）的代價，在網路上尋找買春對象，其中包括未滿18歲的女高中生。此外，警方還發現，他在2020年8月曾經在社群網站上以5000日幣（約新台幣1288元）販售其他女性的3張不雅照片。

嫌犯目前已經遭到警方以兒童買春的嫌疑逮捕，並且被伊丹市教育委員會進行免職懲戒處分。然而嫌犯被逮後仍堅稱，自己並不知道與他發生性行為的女子未成年，否認犯行。對於上網販售女性不雅照一事，他則表示，「是故意假裝成女性販賣的。」

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