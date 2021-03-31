大奶女卡巷！漫畫家1張圖神比喻「大排長榮」　網全暴動：我當挖土機

▲蘇伊士運河「大排長榮」事件，引發日本漫畫家作為創作題材。（圖／推特／@nat_ahoy）

實習記者閔文昱／綜合報導

長賜號（Ever Given）卡住蘇伊士運河整整1周，事件引發全球關注，成為各國衛星空拍的熱門畫面。日本漫畫家比村奇石也趕上這波熱潮，在每週一的連載上，以主角抄近路卻因「胸部太豐滿」而卡住，神喻此次事件，讓不少網友看了直呼「這個救援就交給我了」。

長賜號在蘇伊士運河遭受強風、沙塵暴影響下偏離航道擱淺，導致逾300艘貨輪動彈不得，最終在埃及當局盡力搶救下，「大排長榮」事件歷經150個小時才終於落幕。

日本漫畫家比村奇石就針對此事件，在每週一的漫畫連載《星期一的豐滿(月曜日のたわわ)》以「抄近路失敗」為題，創作了一篇女主角為了抄近路卻因胸部太大卡在巷內，導致男同學聯想起「長賜號事件」的漫畫，如此貼近時事的題材也引發了不少網友的共鳴。

▲比村奇石以「抄近路失敗」為題，創作了神譬喻「長賜號事件」的漫畫。

許多網友看到這篇漫畫後，紛紛表示「大排長榮」、「居然看到了時事梗」、「讓我去救」、「卡奶了！」、「該去考挖土機駕照了」、「長榮紅到日本去了」、「與時俱進的優質作者」、「小愛（主角名）跟長賜號一樣，完全不懂得自己身上每秒承載著上億男人夢想的價值」、「這個救援就交給我了」。

「星期一的豐滿」是日本漫畫家比村奇石於Twitter上每星期一發表的漫畫，主題是為了星期一早上成為社畜的大家打氣而畫的豐滿胸部女生插畫，相關連載也通過同人誌在Comic Market發售。有些時候作品也與發布當時的時事有所關聯，例如在第24屆日本參議院議員通常選舉結束後的次日，也就是2016年7月11日星期一，就發布了與選舉有關的插畫作品。