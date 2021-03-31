地方媽媽賺錢術！販售「放屁影片」月收飆破12萬　她笑：已賣20年

▲放屁可能造成場面尷尬，但一名美國婦人卻靠放屁維生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張寧倢／編譯

地方媽媽只靠放屁就能賺錢！美國一名48歲婦人瑪婷（Emma Martin）和丈夫育有2名孩子，但只有丈夫知道，她每個月靠著在網路上販售「放屁」影片，就能賺進4200美元（約新台幣12萬元）。

根據《每日郵報》報導，來自南卡羅來納州石山市（Rock Hill）的瑪婷原本在旅行社上班，一直以來都有腸胃脹氣的問題，於是她從1999年就開始拍片記錄自己放屁的過程，起初她也懷疑這種東西怎麼可能有人要看，然而，她卻發現只要拍攝幾個小時就能賺到大筆收入，「當我第一次聽說對『屁』有戀物癖的時候，我覺得不可能，但後來我就迷上它了，它有點酷，這是一種隱藏得很深的戀物癖。」

▲瑪婷靠著販賣放屁影片，每月進帳12萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／BILD）

報導指出，瑪婷2005年決定辭掉工作專心拍攝「放屁片」，但這個職業只有丈夫知情，因為通常她都會等孩子入睡或無人在家時才拍片，「我老公一點也不喜歡放屁，其他家人都不知道，我猜他們不會同意，但我是一個（能自己做決定的）成年人。」瑪婷還為了放更多的屁設計特殊菜單，「我吃很多沙拉、蘆筍和酪梨，還有墨西哥食物，像是涼拌捲心菜和烤豆我就很常吃。」

疫情爆發後，瑪婷的放屁事業越來越賺錢，2021年她開始利用付費訂閱平台「OnlyFans」上提供粉絲服務，至今累積了300名訂閱者，每個月從中固定賺2400美元，加上1分鐘要價7美元的「客製化影片」，能再額外賺取1800美元。瑪婷透露，她的粉絲大約分成2類，一半是白領專業人士，通常會指定我做一些他們羞於向妻子提出的要求，「另一半則是20多歲男性，他們通常只會訂閱、關注我。」

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