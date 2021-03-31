美佛洛伊德案證人出庭！格鬥士淚控員警「謀殺」　少女：他表情冷酷

▲前員警蕭文被以二級和三級謀殺，以及一級過失殺人罪起訴。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，去年在全美引發黑命貴（Black Lives Matter）運動，該案進入法庭程序後30日再度開庭。錄下佛洛伊德不斷喊「我不能呼吸」影片的少女出庭作證，指出當佛洛伊德在哀求饒他一命時，涉事員警蕭文（Derek Chauvin）卻無動於衷；在證人席上，另一名證人一度拿起衛生紙擦拭眼淚。

路透社報導，檢方25日起，針對佛洛伊德案在法庭上陸續傳喚證人，包括明尼亞波里斯（Minneapolis）的911調派員、一名在案發現場對街加油站工作的年輕女性，以及一名當時路過現場的綜合格鬥士。

▲▼黑命貴運動與4名涉事員警，下圖左上一為蕭文。（圖／達志影像／美聯社／路透）

前兩天的證人出庭中，檢方已經將案發當時由多個角度分別錄下的影片播放給陪審團看，包括一名非裔少女拍下白人員警蕭文將膝蓋抵在佛洛伊德後頸上頭的影片。

檢方根據影片指出，蕭文為過度執法；蕭文的律師則表示，蕭文指示遵循警員訓練的守則，因此否認檢方提出的二級謀殺、三級謀殺以及一級過失殺人罪名。

美東時間周二（30日）的法庭上，18歲的非裔少女佛萊澤爾（Darnella Frazier）出庭作證，她回憶當時她正帶著9歲的表妹到「Cup Foods」要買些零食，卻看到蕭文在警車旁用膝蓋壓制佛洛伊德，而在不久前，「Cup Foods」的員工指控佛洛伊德拿20美元假鈔買東西。

▲蕭文（右）在被告席上。（圖／路透）

佛萊澤爾告訴陪審團，他看到的是一個嚇壞的男人，正在地上苦苦哀求蕭文饒他一命，於是她先讓表妹安全進到店內後，再回頭到街上拿出手機錄影。她在庭上接受檢方與被告律師提問，指出蕭文當時的表情冷峻而無情，當聽見告律師辯稱蕭文當時是因周遭人群的怒罵聲分心，才沒注意到佛洛伊德已經奄奄一息時，她回答現場沒有任何人對員警出聲威脅。

檢察官布萊克威爾（Jerry Blackwell）問道，「妳是否會說自己是個猖狂的暴徒？」佛萊澤爾回答「不會」，並指出現場唯一一個在施加暴力的人，就是蕭文，「當我看著佛洛伊德時，我看到的是我爸，我的兄弟，我的表兄弟姊妹，我的叔叔舅舅，因為他們全是黑人」，所以「每個人都可能會遇到這件事」。

▲威廉斯指控蕭文謀殺。（圖／路透）

在佛萊澤爾的影片中，能夠聽見33歲的專業綜合格鬥士威廉斯（Donald Williams）對著員警叫喊，但內容是要求蕭文快點測量佛洛伊德的脈搏。他出庭時告訴陪審團，他認為蕭文當時在做的，是想藉由膝蓋壓制佛洛伊德的頸部，讓他「因血液無法回流窒息而死」，這招在擂台上相當常見。

威廉斯表示自己當時在警察面前撥打911報警，接著他在證人席上落淚，用衛生紙將臉頰上的淚水點乾後，他說，「我認為我目睹了一場謀殺，所以我覺得應該報警來抓警察。」