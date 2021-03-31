麥當勞薯條外帶老是軟掉！　「3步驟密技」保證香又脆

▲許多人喜歡咬下香又脆的麥當勞薯條，軟掉就很可惜。（圖／記者許力方攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

買麥當勞外帶回到家薯條總是軟掉不脆了？澳洲一名麥當勞前員工分享一招超實用的密技，只要做出正確的3步驟，他掛保證回到家還想吃到脆薯的人永遠不會失望。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲雪梨的布雪（Bruno Bouchet）表示，他2000年至2003年時曾在麥當勞擔任訓練員，那時他年紀是14到17歲。如今已經35歲的他，終於和大家公開一個能夠解決生活中微小卻又十分令人懊惱的問題 ─ 麥當勞薯條外帶回家後，到底如何保持脆度？

布雪表示，一般人拿到外帶後通常會把外面的紙袋封起來，這是完全錯誤的情況，因為大家會以為讓袋內保持溫度，才不會讓薯條冷掉又軟掉，但其實你應該把袋子打開，「把袋口封起來其實是在『蒸』你的薯條（片）」。

打開袋口後，布雪指出一般薯條都是開口向上，這時候應該要將盒子擺平，開口與袋子底部平行，這樣一來就可以減緩薯條內部熱度逸散的速度。接著，一般放在最底層的漢堡順序必須和薯條掉換，放在薯條上後，就能同時減緩熱度上升，也能保持空氣暢通，布雪說，「我再重覆一次，薯條放最下面，把它們擺平，漢堡在上，打開袋口，你這輩子就永遠不會再吃到軟掉的薯條了，我跟你保證。」