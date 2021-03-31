川普官網新開張！　改寫任內歷史「經濟成績史上最偉大」避談疫情

▲美國前總統川普的個人網站上線。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普愛用社群平台出了名，但在任內因國會暴動事件紛紛被推特、臉書等平台「封號」後，誓言要團隊做出個人的社群平台，以繼續鞏固支持者的熱度與聯繫，並持續推動「美國優先」的思想。

英國《衛報》30日報導，川普及其團隊新成立了他的個人官方網站「45office.com」，推動「正名」總統任期內的歷史，45office明顯是與川普為美國第45任總統呼應。報導指出網站首頁以885字的篇幅介紹川普總統任內事蹟，羅列各項成就，並形容這些作為是「史上最傑出的政治行動」。

其中一個段落更指出素人出身的川普，從政治後推翻美國最高權力的政治王朝，打敗「華盛頓掌權派」，並「打破了幾乎所有根深蒂固的權力結構」。

▲網站首頁是川普與夫人梅蘭妮雅在自由世界最高權力的象徵上共舞。（圖／翻攝自「45office.com」）

關於經濟方面，「45office.com」提到，川普將經濟成長推升到了一個前所未有的佳績，更創造了工作機會、提高薪資，還讓美國人民收入帶來「爆炸性成長」。川普過去在任內即不斷吹噓他的政府在打造國家有史以來最偉大的經濟成績，卻對2020年疫情爆發後美國陷入繼次貸風暴以來最險峻的情況，至今實際失業人口仍占全國的10％。

同時，網站也未說明在川普任內，美國疫情如何同經濟一般「爆發性成長」，如今美國已是全球累計確診數最多的國家，高達逾3000萬人，超過50萬的死亡數也是美國二戰和越戰死亡人數的總合之上。

卸任後的川普仍然左右共和黨的方向，他也暗示可能會角逐2024總統寶座。「45office.com」網站創立是為與川普支持者建立另一個溝通管道，以持續激發其熱情。