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前妻同住屋簷下！醋勁爆發「砍孕婦頭、斷3指」　剁刀卡太深拔不出

▲▼複雜三角戀！男子前妻持剁肉刀　砍進孕妻頭骨拔不出。（圖／翻攝自埃及「今日新聞」）

▲阿布塔什眉骨被剁肉刀砍入。（圖／翻攝自埃及「今日新聞」）

記者張靖榕／綜合外電報導

埃及日前發生一起前妻砍殺現任妻子的殘忍攻擊事件，一名和前夫、前夫懷有6月大身孕的現任妻子同住屋簷下的前妻，因心生妒忌而持刀砍斷孕婦3根手指，還將一把生鏽的剁肉刀砍進她的額頭，嵌得非常深，以至難以拔出來。最終醫生進行7個小時的手術，才順利取下剁刀，病重建孕婦的五官，而孕婦也倖存下來。

綜合埃及媒體報導，埃及基納省（Qena）女子烏姆拉（化名）多年前與丈夫離婚，之後仍與丈夫及丈夫的現任妻子阿布塔什（化名）住在一起。事發時阿布塔什已經懷有6個月的身孕，一晚她被緊急送往該省一處醫院急診室，進院時她的手指已經斷去3根，額頭眉骨位置則卡著一把生鏽得宛如青銅器的剁肉刀，砍得之深入，以至於無法徒手將其拔出。

醫生手術耗費整整7個小時才將剁肉刀從阿布塔什的眉骨間取出，再重建她的眼部及鼻部構造，順利救回阿布塔什一命。

▲▼複雜三角戀！男子前妻持剁肉刀　砍進孕妻頭骨拔不出。（圖／翻攝自埃及「今日新聞」）

▲烏姆拉做案用的剁肉刀。（圖／翻攝自埃及「今日新聞」）

警方很快循線找到烏姆拉，並將其逮捕歸案。烏姆拉供稱與前夫離婚官司，每一次的法院判決都是她獲勝，因此前夫必須每月都付給她和孩子一筆贍養費，但之所以她仍然和前夫住在一起，還和對方的現任妻子在同一個屋簷下度日，全是為了節省生活開銷，不過「他早就決定要和我重修舊好」。

烏姆拉表示她和前夫願意破鏡重圓，但當時前夫已和阿布塔什結婚，而阿布塔什又老是把她當傭人使喚，心中不滿逐漸累積。此外，烏姆拉認為前夫還是更愛阿布塔什，醋意累積在心頭直到所有不滿爆發，「我才會對阿布塔什做出這樣的行為。」

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