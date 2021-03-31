最狂三寶「6秒轉圈」一次擊落兩輛大車　19秒驚悚對撞曝光

記者黃翊婷／綜合報導

印度海德拉巴（Hyderabad）29日發生一起三寶車禍，一名機車騎士明明看到一輛大卡車疾駛而來，竟然還催下油門硬從路邊切進車道，導致大卡車失控撞上對向另一輛大貨車，兩輛車上的人員雙雙掛彩。而釀禍的騎士只是在路上繞了一個6秒鐘的圓圈，毫髮無傷。

影片中，騎士打算從路邊切進車道，雖然他緊盯著從畫面上方疾駛而來的大卡車，卻沒有打算退讓，而是催油門硬切進車道；大卡車駕駛見狀，因為雙方距離太短，根本來不及剎車，只好急轉方向盤避開騎士，結果車身失控傾斜，直接撞上對向車道的另一輛大貨車。

▼▲騎士明明有看到大卡車，還是決定硬切進車道。（圖／翻攝自推特／CYBERABAD TRAFFIC POLICE，下同）

兩輛大車對撞翻覆在路中央，現場揚起大量塵土，而釀禍的騎士被這一幕嚇了一跳，趕忙又縮回路邊。這段19秒的驚悚監視器畫面被塞伯巴德（Cyberabad）警方上傳至推特，掀起網友熱列討論，因為這名騎士只花了6秒鐘在車道上畫了一個圓圈，就釀成一起嚴重車禍，實在是很誇張。

根據印度《Siasat日報》報導，這起車禍的事發地點位於喜馬拉雅薩加收費站附近，對撞的兩輛大車車上人員傷勢不輕，當地警方已經立案著手調查，並正在努力查明騎士的身分。

▼▲大卡車撞上對向另一輛大貨車，騎士則毫髮無傷。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。