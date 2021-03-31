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美英日韓等14國關切疫源調查報告　喊話中國應向專家「全面開放」　

▲▼世衛組織秘書長譚德塞表示，將派專家前往武漢調查病毒起源。（圖／路透社）

▲WHO秘書長譚德塞同樣呼籲，因進一步進行調查。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天公布對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源的調查報告後，美國等14個國家發表聯合聲明，對這項研究拖延甚久以及未能取得全部資料表達關切。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）稍早對世衛會員國簡報時表示，國際專家小組說，他們在中國時「要取得原始資料遭遇困難」，「我期待未來合作進行研究時，能更適時和廣泛分享資料」。

聯合聲明說：「這項國際專家對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）來源的研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，我們對此表達聯合關切，也是有其必要。」

簽署這份聲明的國家包括美國、澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、韓國、斯洛維尼亞和英國。

聲明中說：「讓獨立專家取得所有相關的人、動物和環境資料與研究，以及自由接觸與確定這起大流行病如何發生有關的疫情早期階段涉及人士，至關重要。」

聲明指出，建立此類調查研究指導方針，將有助於各國發現、準備和因應未來爆發的疫情。

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