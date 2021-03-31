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美國務院年度人權報告　國務卿批「人權大倒退」譴責中俄緬甸

▲▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯在記者會上就年度人權報告譴責中、俄、緬甸等國。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院發布年度人權報告，點出全球人權情況明顯惡化，並指名中國鎮壓新疆維吾爾族、俄羅斯迫害反對派納瓦爾尼（Alexei Navalny），並譴責緬甸軍方在政變後血腥鎮壓和平示威者。

綜合外電報導，美國的《對外援助法》（Foreign Assistance Act）與《1974年貿易法》（（Trade Act of 1974））規定，國務院每年必須針對美國援助的國家，以及聯合國所有會員國的人權狀況，做出調查並將報告交予國會。年度人權報告涵蓋近200個國家的人權狀況，當中對美國地緣政治對手，如俄羅斯與中國的著墨尤其多，內容也相當詳細。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會上表示，過去一年有太多人太在殘暴的情況下受苦，「人權的趨勢曲線持續朝錯誤方向發展」，並暗示部分國家政府以2019冠狀病毒（COVID-19）疫情為藉口，加強對人民的管制，限制權力並家大力到維持極權統治的穩定。

報告中指出中國當局讓疫情爆發初期報導武漢情況的4名公民記者「消失」，還對論調不與官方疫情論述一致的學者進行審查與騷擾，甚至動員大學校方和警察進行干預。國務院在此次的報告中使用更肯定的措辭，描述中國政府在新疆的大規模監禁計畫。

布林肯今年1月表示同意前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的認定，即指中國正在新疆進行種族滅絕和危害人類的罪刑。報告還指出，除了先前的「逾百萬名」維吾爾族即琪他穆斯林少數民族被關押集中營之外，此次更首度指出還有200萬人必須接受白天的「再教育訓練」。

俄羅斯方面，報告特別針對納瓦爾尼中毒案，納瓦爾尼在去年8月從莫斯科搭機飛往西伯利亞途中，疑似茶水中被人以蘇聯時代特務愛用的神經毒劑「諾維喬克」下毒，隨後在國際協調間被轉送德國柏林治療。今年1月復原後返國，則立刻被警方以「違反假釋」為由羈押。

法官2月判處納瓦爾尼2年半徒刑，之後便將其送至流放地服刑。報告根據「可相信情報」，指名毒殺納瓦爾尼的主使者就是俄羅斯聯邦安全局（FSB）。

另外，布林肯也針對軍事血腥鎮壓仍在如火如荼發生中的緬甸，抨擊軍警侵犯人權的行為。布林肯指出，總統拜登及副總統賀錦麗，反對任何地方發生的侵害人權行為，即便是盟友國家也一概不寬恕。

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