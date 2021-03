長賜號擱淺150hrs脫困！美媒點名「最關鍵功臣」　船員狂喊No.1

記者趙蔡州/綜合報導

長榮貨輪長賜號(Ever Given)23日在蘇伊士運河擱淺並卡住河道,經過各海上救助單位日夜不斷搶救後,終於在台灣時間29日晚間9點04分成功脫困。美國媒體報導,長賜輪最終能夠脫困的關鍵功臣,為一艘名為Mashhour的大型挖泥船。

▲長榮貨輪長賜號救援畫面。(圖/蘇伊士運河管理局SCA)

根據美媒《商業內幕》(Business Insider)報導,長賜號在蘇伊士運河擱淺,歷經6天終於平安脫困,最關鍵的功臣是Mashhour這一艘大型挖泥船。長賜輪技術管理業者「貝仕船舶管理公司」(Bernhard Schulte Shipmanagement)表示,Mashhour每小時可以清除2000立方公尺(約7萬立方英尺)泥沙。

蘇伊士運河管理局局長拉比(Osama Rabie)表示,Mashhour完成了長賜號周圍及船底泥沙的清除工作,它的努力才讓拖船能夠拉動長賜輪。

獨立能源專家Anas Alhajji在長賜號脫困後,在推特分享Mashhour的慶功畫面,可以聽見船員們在呼喊Mashhour is number 1。

The Egyptian Team of the Tug boat “Mashhour” (pronounced mash- hoor) celebrates the success of freeing the #EverGiven After it got stuck in the Suez Canal.

They are chanting: Mashhour is number 1” pic.twitter.com/kZfFYvLP5f