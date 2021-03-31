長賜號擱淺150hrs脫困！美媒點名「最關鍵功臣」　船員狂喊No.1

記者趙蔡州／綜合報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺並卡住河道，經過各海上救助單位日夜不斷搶救後，終於在台灣時間29日晚間9點04分成功脫困。美國媒體報導，長賜輪最終能夠脫困的關鍵功臣，為一艘名為Mashhour的大型挖泥船。

▲長榮貨輪長賜號救援畫面。（圖／蘇伊士運河管理局SCA）

根據美媒《商業內幕》（Business Insider）報導，長賜號在蘇伊士運河擱淺，歷經6天終於平安脫困，最關鍵的功臣是Mashhour這一艘大型挖泥船。長賜輪技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）表示，Mashhour每小時可以清除2000立方公尺（約7萬立方英尺）泥沙。

蘇伊士運河管理局局長拉比（Osama Rabie）表示，Mashhour完成了長賜號周圍及船底泥沙的清除工作，它的努力才讓拖船能夠拉動長賜輪。

獨立能源專家Anas Alhajji在長賜號脫困後，在推特分享Mashhour的慶功畫面，可以聽見船員們在呼喊Mashhour is number 1。

The Egyptian Team of the Tug boat “Mashhour” (pronounced mash- hoor) celebrates the success of freeing the #EverGiven After it got stuck in the Suez Canal.

They are chanting: Mashhour is number 1” pic.twitter.com/kZfFYvLP5f — Anas Alhajji (@anasalhajji) March 29, 2021

另據美聯社報導，海上救助單位也有用其他較小、能夠更靠近長賜輪的挖泥船進行搶救，最後總共清除至少27000立方公尺的泥沙。

其實除了挖泥船清除泥挖之外，長賜號本身排水自救、拖船推動矯正方向、挖土機在岸邊挖除船艏淤泥、海水正值大潮高峰等，均是長賜號脫困的助力。