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南韓爆恐怖邪教！「靈脈女孩」多人運動狂產子　教會慘淪繁殖場

▲▼南韓首爾某教會，驚傳逼信徒吃自己的糞便（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲去年南韓新冠疫情延燒，意外讓邪教問題浮上檯面。（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

南韓去年新冠疫情爆發後，部分宗教團體封閉聚會、過於隱匿，導致疫情失控，也讓「邪教」問題浮出檯面。今年1月，當地媒體揭發京畿道安山市的一所教會，一名吳姓牧師長期洗腦信徒，不僅限制信徒行動自由、強制勞動，還要求女信徒「多人運動」，並提供性服務生子，把教會打造成「人類繁殖場」。案件曝光後，吳牧師遭檢方起訴，怎料律師提出的脫罪理由，引發南韓民眾公憤。

南韓SBS電視台節目《我想知道真相》（그것이 알고 싶다）專題報導，有3名妙齡女子出面控訴，教會早年以「托育兒童」名義，讓家長把小孩送到教會，本意是想著接受宗教教育、洗滌心靈、適應團體生活，怎料她們與其他女性被強迫成為「靈脈」，自小就被迫成為性奴隸，學習如何服侍吳牧師，而且全程錄影。

吳牧師宣稱，此舉是為了讓她們「洗刷罪孽」，但其餘時間她們也被指派去打零工，甚至被迫休學、充當童工，只為了幫教會賺錢。節目揭露，教會打著「資助社會」、「鼓勵家庭做善事」的名義，在安山地區廣設補習班、自修室，並讓信徒擔任家庭教師，一步步擴大「物脈」（人力資源）。有消息指出，當地有高達9成的家教與教會有關，規模之大，令人咋舌。

許多信徒初入教會，就要被迫繳交高額會費，並被逐步洗腦，若有人不從，或身為「物脈」未達到教會訂定的「收入目標」，便會遭到集體公審、批鬥，甚至用糞便相互抹臉圍毆。事實上，這些收入全歸吳牧師所有，多被拿來購置豪宅、名錶和進口轎車，或維持教會運作。

至於女信徒，除了服侍吳牧師，還必須與不同男性集體雜交，或與「師娘」指定的對象結婚，在3年內誕下「子嗣」。不過，女信徒期間仍得持續工作賺錢，而且孩子出生後得立即交由教會管理，成為「物脈」的一部分，從此不斷惡性循環，讓整個教會猶如「繁殖場」。

案經3名女性受害者出面控訴，去年12月獲得社會大眾關注，檢方也陸續調查起訴相關人等。如今法院審理結果尚未揭曉，但辯護律師近期以「吳牧師身體虛弱，不可能虐待信徒」為由，意圖為吳牧師脫罪，除了引發南韓民眾不滿，也讓該案再受矚目。

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