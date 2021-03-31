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SpaceX星艦SN11「降落中爆炸」　馬斯克親曝可能原因！

▲▼SpaceX星艦試飛過程中爆炸墜毀。（圖／翻攝自SpaceX直播）

▲SpaceX星艦試飛過程中爆炸墜毀。（圖／翻攝自SpaceX直播）

記者王致凱／綜合報導

太空探索技術公司（SpaceX）30日在德州進行新一代運載火箭「星艦」（Starship）試飛測試，原型機編號SN11發射升空後，原本預期能安全返回陸地，但火箭卻在下降過程中爆炸。

綜合外媒報導，星艦SN11當地時間上午8時在一片濃霧中升空試飛，火箭升空至10公里的目標高度，測試其猛禽發動機（Raptor）和其他操作，但卻飛行約6分鐘後，在降落程序開始之前，直播訊號突然被切斷。

SpaceX發射任務轉播評論員英斯普魯克（John Insprucker）在直播中宣布，「星艦11號已經不會回來了，不必等待著陸。」SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）隨後表示，SN11上的其中一部猛禽發動機似乎出現問題，但這可能不是導致火箭墜毀的原因。

馬斯克透過推特表示，「看起來2號發動機在上升階段出現問題，並且在降落點火時沒有達到操作室壓力，但從理論上講，這並不是必要的。」馬斯克說，透過檢視火箭殘骸，應該可以判斷導致降落失敗的因素為何。

由於發射地點德州博卡奇卡（Boca Chica）當天起濃霧，透過直播畫面也很難看清楚降落過程中究竟發生了什麼。不過，SpaceX本月稍早試飛原型機SN10，也曾發生火箭在降落8分鐘後突然爆炸的事件。

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